Матыцин высказался о судьбе Черчесова в сборной России

Министр спорта России Олег Матыцин на пресс-конференции по итогам группового этапа чемпионата Европы высказался о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.

«Судьбу тренера уже комментировал президент РФС. Мы к этому вопросу вернемся. И как сказал Станислав Саламович Черчесов — ответственность с тренера никто не снимал. Но горячительных решений нельзя принимать. Вопрос в выработке долгосрочной стратегии.

Эмоционально все были сильно разочарованы. Результат неудовлетворительный. Те задачи, которые были поставлены перед сборной, не выполнены. О конкретных причинах мы проведем встречу с РФС, попросим высказаться прежде всего специалистов в области футбола. Уверен, что нужно совершенствоваться в направлениях футбола. У нас разрозненно разваривается детско-юношеский футбол, профессиональные клубы и институт сборных команд. Нужно обратить внимание на подготовку кадров, на взаимодействие этих трех уровней и создание объективных критериев отбора для сборных и для всех этапов юных футболистов", — сказал Матыцин.

Сообщалось, что Черчесов может быть уволен из-за неудачи сборной России на чемпионате Европы. Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.