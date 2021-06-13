Александр Самедов: «У России ничего не получалось впереди, бельгийцы победили на классе»

Экс-игрок сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение национальной команды в первом матче группового этапа Евро-2020 против Бельгии (0:3).

«Обсуждать нечего, — сказал Самедов «СЭ». — Бельгийцы спокойно победили и говорить тут не о чем. Быстрые два гола, у нас ничего не получалось впереди. Бельгийцы победили на классе. Конечно, надежда на лучшее еще есть. Обыграем Финляндию — 3 очка у России. Все решится с Данией. Результат в руках сборной России. Ничего страшного после этого поражения не произошло, Бельгия ожидаемо была сильнее».

Самедов также отметил, что Семенову стоит спокойно готовиться к оставшимся двум играм.

«Хейт в сторону Семенова? У наших людей в крови хейтить и оскорблять кого-то. Как это пережить? Отключиться, ничего не читать и спокойно готовиться к оставшимся двум играм. Сильнее у нас никого нет. На хейтеров внимания обращать не стоит. У телевизоров всем легко», — добавил Самедов.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

(Артем Бухаев)