Александр Мостовой: «Восхвалять сборную Украины не надо, им просто повезло!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» выход сборной Украины в 1/8 чемпионата Европы-2020 по футболу.

«Слово восхищение для сборной Украины звучит слишком громко, — сказал Мостовой «СЭ». — Просто повезло им. У них было столько же очков, сколько и у нашей сборной — 3. Последнюю игру они провели неважно, проиграли австрийцам, после чего их и критиковали. Восхвалять сборную Украины не надо, просто повезло, так сложился день. Испанцы крупно выиграли, и Швеция победила. Почему не вышли мы? На первом месте у нас стоит не футбол, а какие-то другие интересы».

Мостовой отметил, что сборная Украины сегодня должна была сидеть на чемоданах.

«Сборная Украины сегодня должна была сидеть на чемоданах. Что они сегодня сделали? Они же не играли. Они вышли благодаря тому, что испанцы сделали 5:0. Сборная Украины не сама же вышла. А чем они лучше сыграли? Австрию не могли обыграть, если уж на то пошло. Они сегодня сидели, тряслись и думали, как же другие команды проведут свои матчи», — добавил Мостовой.

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020. Это стало известно после завершения последнего тура в группе Е.

Ранее, 23 июня, Швеция выиграла у Польши (3:2), а Испания разгромила Словакию (5:0) в группе E.