Боярский поздравил Украину с выходом в плей-офф Евро: «Могут дойти и до полуфинала»
21:28
Народный артист России Михаил Боярский в комментарии «СЭ» поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф Евро-2020.
«Поздравляю украинцев! Молодцы! Да, они могут дойти и до полуфинала. Но есть свои моменты. И я соглашусь, что Украина пока на голову сильнее наших. Удачи украинцам! Будем болеть за них», — сказал Боярский «СЭ».
Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020. Это стало известно после завершения последнего тура в группе Е.
Ранее, 23 июня, Швеция выиграла у Польши (3:2), а Испания разгромила Словакию (5:0) в группе E.
Опрос
проголосовало: 57927Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Читайте также
22
Зачет
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю