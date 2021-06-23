Боярский поздравил Украину с выходом в плей-офф Евро: «Могут дойти и до полуфинала»

Народный артист России Михаил Боярский в комментарии «СЭ» поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф Евро-2020.

«Поздравляю украинцев! Молодцы! Да, они могут дойти и до полуфинала. Но есть свои моменты. И я соглашусь, что Украина пока на голову сильнее наших. Удачи украинцам! Будем болеть за них», — сказал Боярский «СЭ».

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020. Это стало известно после завершения последнего тура в группе Е.

Ранее, 23 июня, Швеция выиграла у Польши (3:2), а Испания разгромила Словакию (5:0) в группе E.