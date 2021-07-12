Акинфеев прокомментировал отставку Черчесова с поста главного тренера сборной России

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста главного тренера команды. Соглашение было расторгнуто по согласию сторон.

«Наверное, это такой жизненный цикл, - сказал Акинфеев в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу». – Всегда так происходит — не только в сборной, но и в клубе. Я уже практически 30 лет в футболе, и для меня уже почти нет никакой неожиданности никогда. Он практически пять лет был (в сборной – Прим. «СЭ»)".

"За пять лет он что-то сделал, что-то нет, - добавил вратарь. - Руководители приняли вот такое решение, и все. Тут комментировать нечего. Честно говоря, мне вообще все равно, кто будет следующим тренером – россиянин или иностранец. Мне в сборной России не выступать уже. А экспертом я быть не хочу".

"Звонил ли я Черчесову? Нет, - отметил Акинфеев. - А зачем мне звонить? Что бы я ему сказал? Мы уже много раз общались. Все понимаем, что было замечательно в 2018-м году, но сейчас уже не 2018-й. История всегда красивая и хорошая, но ее надо вспоминать на пенсии».

На Евро-2020 сборная России под руководством Черчесова не вышла в плей-офф, заняв последнее место в своей группе. Акинфеев завершил выступления за национальную команду после ЧМ-2018.