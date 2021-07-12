Мостовой не согласен с решением признать Доннарумму лучшим игроком Евро-2020

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о решении признать вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы лучшим игроком Евро-2020.

«Я бы поспорил о награде лучшему игроку Евро-2020, — сказал Мостовой «СЭ». — Моим кандидатом был Бонуччи. Человек отыгрывает в защите, там все в порядке. Еще и два мяча забил ключевых. Реализовал пенальти, конечно. Да, Доннарумма потащил две серии пенальти. Но вратарь есть вратарь. Было бы логичнее, если бы был приз лучшему вратарю. Мы все прекрасно понимаем, что это была лотерея — послематчевые пенальти. Это же не в игровое время было. В серии пенальти могли 10 человек забить, а 10 не забить. Это нормально. Перед игрой я еще говорил, что Доннарумма выше, чем Пикфорд. Английскому вратарю 3 раза ударили по воротам, и он пропустил 1 раз. А если бы ему 50 раз ударили? Сколько бы он пропустил? У Пикфорда был один-два сейва, а все остальные удары выше ворот».

Мостовой также отметил, что российскому футболу стоит изменить подход, чтобы появлялись игроки уровня Доннаруммы.

«Есть ли у нас вратари уровня Доннаруммы? Мы часто начинаем говорить на эту тему, когда видим хорошие результаты у других. А почему у нас так, а не вот так? Необходимо в корне менять подход к нашему футболу. И должны этим заниматься люди, которые прожили большую футбольную жизнь. Когда приходил Шевченко — люди кричали, что у него нет опыта. Так же было и с Зиданом. Какой опыт? Вы о чем вообще? Люди 20 лет провели в футболе на самом высоком уровне. Они все прекрасно понимают. И нам тоже стоит изменить подход», — добавил Мостовой.

22-летний Доннарумма стал первым вратарем в истории, которого признали лучшим футболистом чемпионата Европы сразу после турнира.