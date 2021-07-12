Украинский тренер назвал сборную России приятным разочарованием Евро-2020

Бывший тренер «Карпат», «Закарпатья» и «Александрии» Владимир Шаран оценил выступление сборной России на Евро-2020.

«Кто стал главным разочарованием турнира? Наверное, сборная России, - цитирует специалиста FanDay. - Причем, приятным разочарованием. Настолько много пиара было у нее перед континентальным первенством, что аж зашкаливало! На российских каналах все наперебой говорили: мол, такая сильная команда! Но лично я ничуть на это не надеялся, тем более, что за российским чемпионатом с некоторых пор не слежу.

Нынешняя сборная России настолько слабая команда, что даже и речи быть не может! Самая большая в мире страна оказалась самой слабой в футболе. И самое главное, что у россиян нет выхода из охватившего их кризиса. Впрочем, нужно в первую очередь смотреть за собой. Считаю, что наша сборная вполне достойно выступила на Евро-2020».

На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе и не вышла в 1/8 финала. После этого свой пост покинул главный тренер Станислав Черчесов. 49-летний Владимир Шаран ранее вывел «Александрию» в украинскую премьер-лигу и стал с ней бронзовым призером чемпионата, команда при нем выступала в групповом этапе Лиги Европы.