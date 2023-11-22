Агент о выходе Дркушича вместе со сборной Словении на Евро-2024: «Ваня рад, что внес свой вклад в этот результат»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица прокомментировал «СЭ» выход игрока вместе со сборной Словении на Евро-2024.

«Ваня невероятно счастлив после победы над Казахстаном. Они вышли на Евро! Ребята достигли большого успеха. Ваня играл в последних двух матчах, поэтому он очень рад, что внес вклад в результат национальной команды. Вчера они праздновали это событие с болельщиками, а сегодня он уже присоединится к «Сочи», — сказал Ратковица «СЭ».

Словения вышла на Евро-2024, заняв второе место в группе Н и набрав 22 очков. Сборная Казахстана заняла третью строчку в группе H, набрав 18 очков. Команда Адиева вышла в стыковые матчи и сыграет в первой встрече с Грецией.