Дешам объяснил, почему оставил Мбаппе в запасе на матч Франции с Грецией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему форвард Килиан Мбаппе начал матч отбора Евро-2024 против Греции (2:2) в запасе.

«Я обсудил этот момент с Килианом перед началом игры. Со своей стороны, сделал все, чтобы поберечь футболистов, у которых будут матчи уже в этот уик-энд. На следующей неделе возобновляется Лига чемпионов. Мы не хотим подвергать игроков риску получить травму», — цитирует специалиста RMC Sport.

Мбаппе появился на поле в середине второго тайма.

Сборная Франции финишировалана на первом месте в группе B, набрав 22 очка. Греки заняли 3-е место и сыграют в стыках. Игры плей-офф пройдут в марте 2024 года.