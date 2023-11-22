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Сегодня, 09:59

Дешам объяснил, почему оставил Мбаппе в запасе на матч Франции с Грецией

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему форвард Килиан Мбаппе начал матч отбора Евро-2024 против Греции (2:2) в запасе.

«Я обсудил этот момент с Килианом перед началом игры. Со своей стороны, сделал все, чтобы поберечь футболистов, у которых будут матчи уже в этот уик-энд. На следующей неделе возобновляется Лига чемпионов. Мы не хотим подвергать игроков риску получить травму», — цитирует специалиста RMC Sport.

Мбаппе появился на поле в середине второго тайма.

Сборная Франции финишировалана на первом месте в группе B, набрав 22 очка. Греки заняли 3-е место и сыграют в стыках. Игры плей-офф пройдут в марте 2024 года.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
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