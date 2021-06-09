Адвокат считает, что суд откладывает вынесение решения, чтобы Промес сыграл на Евро-2020

Адвокат Иегуди Мошкович, представляющий интересы двоюродного брата нападающего «Спартака» Квинси Промеса, считает, что государственная прокуратура намеренно откладывает решение, чтобы предоставить футболисту беспрепятственно сыграть на чемпионате Европы.

«Доказательств более чем достаточно, в том числе двух очевидцев, для судебного преследования. Все остальные подозреваемые в этом относительно простом деле уже давно предстали перед судом», — цитирует Telegraaf Мошковича.

Напомним, Промес обвиняется в том, что ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке. 13 декабря, 29-летний голландец был задержан. Вскоре он был отпущен на свободу, но все еще остается подозреваемым. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

После возвращения Промес провел за «Спартак» 11 матчей в Тинькофф-Чемпионате России, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.