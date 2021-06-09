Хендерсон отреагировал на слова Кина о вызове в сборную Англии на Евро-2020

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон отреагировал на слова Роя Кина о своем вызове в национальную команду на чемпионат Европы по футболу. Кин заявил, что полузащитник находится не в той форме, чтобы выступать на турнире.

«Если честно, Рой может говорить обо мне все, что хочет. Я и наш тренер знаем гораздо больше деталей, а он нет. Но у всех свое мнение. Каждый будет думать, что знает лучше, чем остальные.

Не собираюсь приезжать в сборную, чтобы просто побыть на сборах. Всякий раз, когда меня вызовут, я буду готов играть. Надеюсь, что смогу внести большой вклад.

Я в форме. Вы, вероятно, не знаете, но я долго тренировался. Индивидуальная работа — это немного иное, чем тренировка в группе, хотя в конце сезона я смог позаниматься и с составом «Ливерпуля», — приводит слова Хендерсона The Guardian.

Хендерсон долгое время восстанавливался от травмы паха, которую получил в феврале в матче против «Эвертона».

Чемпионат Европы по футболу будет проходить с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в одной группе с Чехией, Шотландией и Хорватией.