Адиев: «Скептики считают, что Казахстану повезло в матче с Данией? Я не парюсь по поводу их слов»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал в интервью «СЭ», что после победы над Данией (3:2) заметил, что не обращает внимания на мнения критиков.

— При всех восторгах в адрес сборной Казахстана есть и скептики, которые считают, что вам откровенно повезло с пенальти, когда мяч попал в руку игроку датчан. Мол, если бы не этот несчастный случай для соперника, вы бы не вернулись в игру.

— Если честно, я не придаю большого значения этой победе над Данией. Да, приятно, но впереди очень много матчей, в которых нам нужно быть состоятельными. А что касается скептиков... Они всю карьеру меня преследуют. (Улыбается.) Понятно, что без них никуда. Когда мы побеждали словаков в Лиге наций, некоторые эксперты тоже говорили — повезло. Ну что поделать, это их мнение. Пусть считают, что и в этот раз нам повезло. Я по этому поводу, как говорится, не парюсь.

— Гол Тагыбергена можно пересматривать бесконечно. Ожидали, что этот опытный футболист способен так пробить?

— Эффектный гол, да еще и такой нужный. Понятно, что не каждый день можно так удачно попасть в цель. Но ему надо отдать должное. У игрока поставлен удар, он не боится бить со средней дистанции. В чемпионате Казахстана Тагыберген нередко забивает издали.

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