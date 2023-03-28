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Сегодня, 11:00

Матчи отбора Евро-2024 28 марта: Турция примет Хорватию, Шотландия — Испания

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Дани Ольмо и Альваро Мората.
Фото Reuters

28 марта пройдут очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу. Испания в гостях сыграет с Шотландией и другие встречи.

Группа А

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
28 мар, 19:00. Batumi Arena (Батуми)
Грузия
Норвегия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
28 мар, 21:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
Испания

Группа D

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
28 мар, 21:45. Timsah Arena (Бурса)
Турция
Хорватия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
28 мар, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
Латвия

Группа I

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
28 мар, 21:45. Stade de Geneve (Женева)
Швейцария
Израиль
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
28 мар, 21:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
Белоруссия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
28 мар, 21:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
Андорра

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024-го в Германии.

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Российских болельщиков 28 марта наверняка привлечет матч с участием сборной Белоруссии, которая в Бухаресте сыграет с Румынией. Букмекерская компания PARI считает хозяев фаворитами встречи: на их победу можно поставить с коэффициентом 1.41, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), успех Белоруссии — за 9.10 (8%).

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Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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