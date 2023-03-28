Матчи отбора Евро-2024 28 марта: Турция примет Хорватию, Шотландия — Испания

28 марта пройдут очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу. Испания в гостях сыграет с Шотландией и другие встречи.

Группа А

Группа D

Группа I

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024-го в Германии.

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Российских болельщиков 28 марта наверняка привлечет матч с участием сборной Белоруссии, которая в Бухаресте сыграет с Румынией. Букмекерская компания PARI считает хозяев фаворитами встречи: на их победу можно поставить с коэффициентом 1.41, что приблизительно 70% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), успех Белоруссии — за 9.10 (8%).