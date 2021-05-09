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37-летний Роббен заявил, что готов сыграть за сборную Нидерландов на Евро-2020

19:50
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Полузащитник «Гронингена» Арьен Роббен заявил, что готов сыграть на Евро-2020 в составе сборной Нидерландов, если получит вызов.

«Я бы поехал. Было бы весело, но нужно быть реалистом, в хорошей форме и знать, что ты можешь внести свой вклад в команду. В конце концов, сборная Нидерландов — это шаг вперед.

Поехать на Евро-2020 — это мои самые смелые мечты, но вы должны быть очень осторожны, потому что я уже вижу завтрашние заголовки. Прямо сейчас я не говорю, что хочу поехать, но если он главный тренер позвонит, я скажу «да», — цитирует Роббена ESPN NL.

Напомним, что «Гронинген» — родной для Роббена клуб. Именно там он начинал карьеру. Футболист вернулся в клуб в прошлом году после ухода из «Баварии» в 2019 году.

37-летний Роббен отдал две голевые передачи в матче 32-го тура чемпионата Голландии с «Эмменом» (4:0). Это его первые результативные действия после возовбновления карьеры.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе С с командами Украины, Австрии и Македонии.

Дополнительная информация:

https://www.espn.nl/voetbal/artikel?id=8609141&_slug_=robben-als-frank-de-boer-belt-kom-ik

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