Сборная Словакии определится с базой в Санкт-Петербурге в течение трех дней
Сборная Словакии по футболу в ближайшие три дня определится с местом базирования в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Словацкой футбольной ассоциации.
Сборная Словакии сыграет в Санкт-Петербурге с командами Польши (14 июня) и Швеция (18 июня).
«Место базирования сборной Словакии в Санкт-Петербурге во время проведения чемпионата Европы по футболу будет определено в ближайшие три дня», — говорится в сообщении.
23 апреля УЕФА сообщил, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине.
Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира — три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов.
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