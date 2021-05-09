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Сборная Словакии определится с базой в Санкт-Петербурге в течение трех дней

14:33

Сборная Словакии по футболу в ближайшие три дня определится с местом базирования в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Словацкой футбольной ассоциации.

Сборная Словакии сыграет в Санкт-Петербурге с командами Польши (14 июня) и Швеция (18 июня).

«Место базирования сборной Словакии в Санкт-Петербурге во время проведения чемпионата Европы по футболу будет определено в ближайшие три дня», — говорится в сообщении.

23 апреля УЕФА сообщил, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине.

Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира — три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11331027

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