Сборная Словакии определится с базой в Санкт-Петербурге в течение трех дней

Сборная Словакии по футболу в ближайшие три дня определится с местом базирования в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Словацкой футбольной ассоциации.

Сборная Словакии сыграет в Санкт-Петербурге с командами Польши (14 июня) и Швеция (18 июня).

«Место базирования сборной Словакии в Санкт-Петербурге во время проведения чемпионата Европы по футболу будет определено в ближайшие три дня», — говорится в сообщении.

23 апреля УЕФА сообщил, что Санкт-Петербург дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине.

Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира — три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов.