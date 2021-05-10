УЕФА начал аннулировать билеты на Евро-2020
11:21
УЕФА сообщил об аннулировании билетов на Евро-2020 и возврате денег за них, сообщает «РБ Спорт». Официально об этом объявят позже.
По данным источника, УЕФА провел жеребьевку, а сегодня, 10 мая, обладатели билетов начали получать уведомления в личных кабинетах об их аннулировании.
Ранее города-организаторы турнира отправили в УЕФА подтверждения с максимальной вместимостью стадионов. Игры в Санкт-Петербурге смогут посетить до 50 процентов зрителей.
Чемпионат Европы пройдет в 11 городах с 11 июня по 11 июля.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/uefa-nachal-annulirovat-bilety-na-evro-2020/
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю