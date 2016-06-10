Футбол
Российские турниры
Женский футбол
Международные турниры
Международные клубные турниры
Сборные
Зарубежные лиги
Остальное
Архив
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2016

Леонардо Бонуччи: "Игра сборной Италии в обороне предусматривает участие нападающих"

10 июня 2016, 12:20
Теги:

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи объяснил стиль игры своей команды в обороне. По словам футболиста, нападающие итальянцев при оборонительных действиях становятся защитниками первой волны. Напомним, что в отборочном турнире Euro-2016 итальянцы ни разу не проиграли, но при этом лишь в двух матчах победили с разницей более чем в один мяч.

– Игра в обороне, безусловно, предусматривает участие нападающих, – приводит официальный сайт УЕФА слова Бонуччи. – Нашу работу облегчает то обстоятельство, что, как и требует Конте, нападающие становятся защитниками первой волны. Кроме того, они всюду прессингуют защитников соперников, что позволяет нам играть более агрессивно.

Дополнительная информация:

http://ru.uefa.com/uefaeuro/news/newsid=2372833.html

Результаты опроса

проголосовало: 71759
Все опросы
Кто выиграет Euro-2016?
Франция
20.6%
Германия
32.4%
Испания
11.7%
Англия
4.4%
Бельгия
5.7%
Италия
4.3%
Португалия
1.4%
Россия
16.3%
Кто-то другой
3.2%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Euro-2016. Обратный отсчет




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир