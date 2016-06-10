Леонардо Бонуччи: "Игра сборной Италии в обороне предусматривает участие нападающих"

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи объяснил стиль игры своей команды в обороне. По словам футболиста, нападающие итальянцев при оборонительных действиях становятся защитниками первой волны. Напомним, что в отборочном турнире Euro-2016 итальянцы ни разу не проиграли, но при этом лишь в двух матчах победили с разницей более чем в один мяч.

– Игра в обороне, безусловно, предусматривает участие нападающих, – приводит официальный сайт УЕФА слова Бонуччи. – Нашу работу облегчает то обстоятельство, что, как и требует Конте, нападающие становятся защитниками первой волны. Кроме того, они всюду прессингуют защитников соперников, что позволяет нам играть более агрессивно.