Василий Березуцкий — о вылете с Евро-2016: «Подошли и сказали: «Ну обос**лись, первый раз что ли?»
Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» рассказал о разговоре с Леонидом Слуцким после вылета с Евро-2016.
— Вы были в той группе игроков, которые пришли к Слуцкому и сказали: «Мы г**но»?
— Да. Я был из них. Сказали: «Ну, сыграли, бывает».
— А как это выглядело? Матч против Уэльса, 0:3, все плохо. Переоделись, сели в автобус, приехали в гостиницу?
— Да.
— И пошли бухать?
— Пошли на ужин, поели. Кто-то там пошел пить пиво, кто-то еще чем-то заниматься.
Мы зашли к тренеру и сказали: «Тренер, не расстраивайтесь сильно. Ну, бывает, обос**лись и обос**лись, чего теперь делать? В первый раз, что ли?» Ну, для Леонида Викторовича это в сборной было в первый раз.
Все равно же все взлеты с падениями очень сильно связаны. Вот взял, выиграл что-то и сразу уходишь: «Я заканчиваю». Только так если, но так это не работает. Ты все равно где-то будешь оступаться.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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