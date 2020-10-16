Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» рассказал о разговоре с Леонидом Слуцким после вылета с Евро-2016.

— Вы были в той группе игроков, которые пришли к Слуцкому и сказали: «Мы г**но»?

— Да. Я был из них. Сказали: «Ну, сыграли, бывает».

— А как это выглядело? Матч против Уэльса, 0:3, все плохо. Переоделись, сели в автобус, приехали в гостиницу?

— Да.

— И пошли бухать?

— Пошли на ужин, поели. Кто-то там пошел пить пиво, кто-то еще чем-то заниматься.

Мы зашли к тренеру и сказали: «Тренер, не расстраивайтесь сильно. Ну, бывает, обос**лись и обос**лись, чего теперь делать? В первый раз, что ли?» Ну, для Леонида Викторовича это в сборной было в первый раз.

Все равно же все взлеты с падениями очень сильно связаны. Вот взял, выиграл что-то и сразу уходишь: «Я заканчиваю». Только так если, но так это не работает. Ты все равно где-то будешь оступаться.