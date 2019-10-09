Полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма вспомнил победу на Евро-2016 под руководством Фернанду Сантуша.

— Мы чувствовали большое недоверие от страны, нас критиковали, нам предрекали провал, — цитирует А Bola 36-летнего португальца . — Для меня главный чемпион Европы — это Фернанду Сантуш. Он блестяще справлялся с игроками, потрясающе поднимал их боевой дух. В нем есть способность объединять людей. Он был одним из главных наших оружий. В первый же день Сантуш пришел к нам и сказал: «я здесь, чтобы стать чемпионом Европы». Мы все подумали: «что он несет?». Мы не верили в себя.

Я всегда буду любить Сантуша, ведь он — тренер, который нашел ко мне подход. Он знал, что когда я буду оставаться на скамейке, я буду ругаться. Мое недовольство всегда видно по лицу, я не умею скрывать злобу. Я могу на повышенных тонах поговорить с тренером, но Сантуш со мной справился. Одно его доброе слово — и моей желчи как ни бывало. Я восхищаюсь им.

В текущем сезоне Куарежма сыграл в 4 матчах и забил 1 гол. С лета 2019 года хавбек играет за турецкую «Касымпашу», куда он перешел из «Бешикташа».