Леонид Слуцкий - о Евро-2016: "Это был очень тяжелый опыт со всех сторон"

В гостях у "СЭ" побывал главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий. На прошлой неделе он несколько дней находился в Москве и, заехав в редакцию "СЭ", почти три часа беседовал с нашими журналистами.

– По прошествии времени вас "отпустил" чемпионат Европы-2016? Вы же довольно сильно тогда все это переживали…

– Ну… Скажу так. Это был очень тяжелый опыт со всех сторон. Ничего уже не вернешь. Однако выводы, которые я сделал, точно буду использовать в дальнейшем. Приведу вам пару примеров. Когда я еще начинал работать детским тренером, у меня занимался мальчишка, которого все время тянуло на улицу. Двор, все эти друзья, плохие компании ему были ближе. И я вечно ходил по всем криминальным районам Волгограда, вытаскивал его, призывал его тренироваться и все такое. Но, в конце концов, он бросил футбол. В общем, генетика взяла свое. Он выбрал ту компанию, которая ему была изначально ближе.

Затем в дубле "Уралана" у меня возникла похожая ситуация. Один футболист, зная, что завтра будет тренировка, уехал к девушке в другой город. То есть его инстинкты перевесили отношение к футболу. И я, учитывая предыдущий опыт, отчислил его моментально. Так что нужно делать выводы на основании собственного опыта. В этом плане я благодарен чемпионату Европы-2016. (Отдел футбола "СЭ")

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