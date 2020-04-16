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Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016. Тогда пострадал Мамаев

10:49
Роман Широков и Денис Глушаков на чемпионате Европы-2016. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Роман Широков и Денис Глушаков на чемпионате Европы-2016. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал о драке с Романом Широковым на чемпионате Европы-2016. Сборная России не смогла преодолеть групповой этап, набрав лишь одно очков в трех матчах.

— Широков тогда перешел из «Спартака» в ЦСКА, — сказал Глушаков в программе «Наши на Евро» на телеканале «Матч ТВ». — Мы сидели, разговаривали о клубах, клубных делах. ЦСКА тогда вроде бы выиграл чемпионство. Началось про «Спартак»: мол, вы там болтаетесь. Я ему сказал, что мы будем в тройке в следующем году. Говорю: «Ты ушел — теперь будем в тройке на следующий год». В итоге слово за слово. Но я по нему не попал, попал в другого. В итоге сказали, что Мамаев ударился в тренажерке.

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Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/euro/matchtvvideo_NI1180344_clip_Nashi_na_Jevro_Che_2016

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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