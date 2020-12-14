В Госдуме прокомментировали арест российских фанатов

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев прокомментировал приговор россиянам Михаилу Ивкину и Павлу Косову. Французский суд приговорил российских болельщиков к 3 и 10 годам тюрьмы по делу об избиении английского болельщика во время Евро-2016.

— К сожалению, некоторая группа болельщиков показала себя не с лучшей стороны в чужой стране, — сказал «СЭ» Свищев. — В основном, болельщики ездили поддерживать нашу сборную, но есть группа людей, которая занималась не поддержкой команды, а другими вещами. Именно эти, так скажем, «активные» фанаты должны нести полную ответственность перед законами чужой страны, в данном случае — Франции. Нигде никому не позволено нарушать законодательство страны, в которой ты находишься.

Не надо привязать к этому ни национальности, ни политические разногласия. Еще раз — если ты нарушил закон чужой страны, то будь добр нести ответственность за свои поступки. Скоро чемпионат мира в Катаре, где законы еще более строгие, нежели в Европе. Мы прекрасно это должны понимать и относиться к этому с должным уважением.

— Срок 10 лет — не слишком большой?

— Конечно, это очень много. На мой взгляд, данный срок немного преувеличен. Думаю, еще будет апелляции и не одна. Если адвокаты наших соотечественников будут действовать грамотно — возможно удастся сократить срок. Посольство нашей страны тоже среагирует и сделает все возможное, чтобы оказать поддержку нашим ребятам. Будем внимательно за этим следить. Если срок действительно завышен, то будем принимать меры. Но, мы должны осознавать, что в какой-либо стране мы не находились — нужно уважать требования и нормы поведения той страны, в которой мы находимся.

(Владимир Пушкарев)