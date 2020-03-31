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Широков не советует на карантине пересматривать матчи сборной России на Евро-2016

04:10
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Бывший капитан сборной России Роман Широков вспомнил о чемпионате Европы-2016. Национальная команда потерпела два поражения в трех матчах и не смогла преодолеть групповой этап.

— Сама игра с Англией запомнилась чудесным спасением после гола Василия Березуцкого на третьей компенсированной минуте, — цитирует Широкова «Спорт уик-энд». — В таких матчах всегда бывает такой вот полуголевой момент. Мы его и реализовали.

Матч со словаками? На него большая ставка делалась. Первый тайм откровенно провалили, да и во втором ненамного лучше играли. Хотя что-то в атаке показали.

— К игре с Уэльсом уже проскочили пик формы?

— А был ли он? Все началось с подготовки к игре с валлийцами. Обстановка была нервозная, и до последнего момента тренеры не могли решить, будет ли играть Олег Шатов. Похоже, они лишь минут за пять до начала определились с составом.

— Сейчас, когда болельщики лишены большого футбола, какие-то матчи Евро-2016 стоит пересмотреть?

— Можно, конечно, но для положительных эмоций лучше посмотреть что-то из отбора Евро-2020. Но не с бельгийцами, конечно.

Дополнительная информация:

https://sport-weekend.info/home/chitajte-v-svezhem-nomere/roman-shirokov-rabota-kapello-mne-imponirovala

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