Артем Дзюба: «На Евро-2016 у 5-6 человек в сборной России собственное «я» превосходило «мы»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вспомнил о неудачном чемпионате Европы-2016. В трех матчах группового этапа команда Леонида Слуцкого набрала лишь одно очко.

— После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе, — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Матч ТВ». — В частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых игроков. Командой надо быть во всем и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое «я» в одно место. Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, то ничего не получится. Обычно где тонко, там и рвется. А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть! У них собственное «я» превосходило «мы».