Глава ВОБ Шпрыгин о приговоре российским фанатам: «У нас убийцы порой получают меньший срок»

Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин прокомментировал судебный приговор российским фанатам во Франции.

Сегодня французский суд приговорил россиян Михаила Ивкина и Павла Косова к трем и десяти годам тюрьмы соответственно по делу об избиении английского болельщика во время Евро-2016.

— Марсель 2016 принес много бед, переживаний людям. И мне в том числе, — сказал Шпрыгин «СЭ». — Те 2,5 года, что они там уже находятся, само по себе является серьезным наказанием. Один из них уже скоро дома будет, а у другого судьба изменится.

Уже должен был закончиться следующий Евро, а все аукается тот горячий денек 11 июня 2016 года в Марселе. Конечно, никто туда специально не ехал заниматься тем, что произошло. Это случилось спонтанно. Эти люди — представители субкультуры, но никакие не преступники. Они ехали не за насилием. Англичанин, конечно, получил тяжелые травмы. Такая вот трагичная финальная история.

— 10 лет за драку — справедливо?

— Это очень суровое наказание. В России убийцы порой получают меньше. Но это наказание дал им суд.

(Константин Колмаков)