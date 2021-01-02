Осужденный во Франции за драку на Евро-2016 болельщик может вернуться в Россию

Осужденный во Франции за драку на Евро-2016 Павел Косов может вернуться в Россию. Генконсульство РФ в Марселе продолжает работу по отстаиванию прав российского болельщика, приговоренного во Франции к 10 годам тюремного заключения.

«С удовлетворением отмечаем, что при активном содействии сотрудников генконсульства России в Марселе Михаил Ивкин, спустя три года заключения во французской тюрьме по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждениий в составе группы лиц британскому болельщику Э.Башу, 1 января смог, наконец, вернуться на родину к своей семье», — говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

«Работа генконсульства по отстаиванию прав второго россиянина, Павла Косова, осужденного французским правосудием по тому же обвинению на 10 лет, продолжается», — добавили в генконсульстве.

Косов и Ивкин, объявленные в общеевропейский розыск, были задержаны в Германии в 2018 году и переданы Франции. Обоих обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений британскому болельщику, который стал инвалидом.