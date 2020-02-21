Полузащитник «Зенита» Олег Шатов рассказал о своем отношении к разговору футболистов сборной России с главным тренером Леонидом Слуцким после выступления на Евро-2016.

После вылета на группповом этапе турнира часть футболистов пришла в номер к Слуцкому и заявила, что они говно.

— Что значит «мы говно»? — сказал Шатов на видео у журналиста Мурада Латипова в его Instagram. — Я с детства тружусь, я выбрал этот спорт. Это нелегкий путь, я сделал большую работу, чтобы оказаться и в «Анжи», и в «Зените», и в сборной России. Как я мог сказать, что мы говно? Мы не говно, просто на данном этапе мы обкакались. Мы наступили кто ногой, кто рукой, но мы не говно.

Если ты говно, ты никогда от этого не отмоешься. Когда ты оступился, ты можешь сделать правильный выбор, отмыться от этого и с чистой головой двигаться к новым целям и достижениям. Но когда я узнал, что «мы говно»... Мы не говно. Я не говно. Мне было неприятно это слышать.