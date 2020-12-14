Российские болельщики приговорены к 3 и 10 годам тюрьмы за драку на Евро-2016

Россияне Михаил Ивкин и Павел Косов приговорены к трем и десяти годам тюрьмы соответственно за беспорядки по делу о беспорядках в Марселе во время Евро-2016, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивкина.

«Суд приговорил моего подзащитного к 3 годам тюрьмы. Для Павла Косова — 10 лет тюрьмы», — сообщил адвокат Ивкина Жюльен Пинелли.

Российские болельщики были осуждены по делу о нанесении телесных повреждений англичанину Эндрю Бечу в ходе массовой драки после матча Евро-2016 Англия — Россия (1:1) в Марселе (Франция). Сообщалось, что им грозило до 15 лет тюрьмы. Их задержали в феврале 2018 года в Германии, когда они направлялись на матч Лиги Европы «Атлетик» — «Спартак».