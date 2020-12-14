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Российские болельщики приговорены к 3 и 10 годам тюрьмы за драку на Евро-2016

16:14
11 июня 2016 года. Марсель. Российские болельщики во время матча группового турнира чемпионата Европы против Англии. Фото AFP
11 июня 2016 года. Марсель. Российские болельщики во время матча группового турнира чемпионата Европы против Англии. Фото AFP
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Россияне Михаил Ивкин и Павел Косов приговорены к трем и десяти годам тюрьмы соответственно за беспорядки по делу о беспорядках в Марселе во время Евро-2016, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивкина.

«Суд приговорил моего подзащитного к 3 годам тюрьмы. Для Павла Косова — 10 лет тюрьмы», — сообщил адвокат Ивкина Жюльен Пинелли.

Российские болельщики были осуждены по делу о нанесении телесных повреждений англичанину Эндрю Бечу в ходе массовой драки после матча Евро-2016 Англия — Россия (1:1) в Марселе (Франция). Сообщалось, что им грозило до 15 лет тюрьмы. Их задержали в феврале 2018 года в Германии, когда они направлялись на матч Лиги Европы «Атлетик» — «Спартак».

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