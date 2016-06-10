Марсель Десайи: "Футболисты не должны петь гимн перед матчем, они не регбисты"

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Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи надеется, что французские фанаты не будут требовать от игроков петь гимн страны перед матчами чемпионата Европы-2016. По мнению 47-летнего француза, каждый футболист должен настраиваться на игры по-своему.
- Надеюсь, что спор о гимне не вернется снова, - цитирует Goal Десайи. - Фанаты продолжают говорить, что игроки должны петь. Но они не поют! Они не должны! Люди не понимают, что это не регби. Игроки выходят на поле не для того, чтобы сломать соперника, не собираются на войну. Они собираются играть в футбол. Нужно оставить их в покое, чтобы они настраивались на матчи каждый по-своему.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.