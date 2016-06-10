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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2016

Марсель Десайи: "Футболисты не должны петь гимн перед матчем, они не регбисты"

10 июня 2016, 12:17
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Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи надеется, что французские фанаты не будут требовать от игроков петь гимн страны перед матчами чемпионата Европы-2016. По мнению 47-летнего француза, каждый футболист должен настраиваться на игры по-своему.

- Надеюсь, что спор о гимне не вернется снова, - цитирует Goal Десайи. - Фанаты продолжают говорить, что игроки должны петь. Но они не поют! Они не должны! Люди не понимают, что это не регби. Игроки выходят на поле не для того, чтобы сломать соперника, не собираются на войну. Они собираются играть в футбол. Нужно оставить их в покое, чтобы они настраивались на матчи каждый по-своему.

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