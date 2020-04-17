Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Леонид Слуцкий: «Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал»

13:10
Леонид Слуцкий и Роман Широков. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Леонид Слуцкий и Роман Широков. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время совместного эфира в Youtube «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» отказался говорить на тему новых комментариев игроков относительно драки на Евро-2016.

— Я уже давал после Евро-2016 сверхподробное интервью. И не хотел бы возвращаться к этой теме. Если кто-то еще не высказался — отлично. Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал.

Почему многие считают, что Широков меня ненавидит? Я уже высказался по этому поводу, — отметил Слуцкий.

«Он сказал, что «Спартак» в тройку не попадет». Глушаков рассказал правду о драке с Мамаевым и Широковым

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир