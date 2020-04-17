Леонид Слуцкий: «Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий во время совместного эфира в Youtube «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» отказался говорить на тему новых комментариев игроков относительно драки на Евро-2016.

— Я уже давал после Евро-2016 сверхподробное интервью. И не хотел бы возвращаться к этой теме. Если кто-то еще не высказался — отлично. Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал.

Почему многие считают, что Широков меня ненавидит? Я уже высказался по этому поводу, — отметил Слуцкий.

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