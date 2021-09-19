Криштиану Роналду забил 4-й гол после возвращения в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» отметился голом в матче 5-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:1, первый тайм).
Португалец забил мяч в ворота соперника на 35-й минуте. Это 4-й гол футболиста в составе «МЮ». За манкунианцев Роналду провел всего три игры после возвращения: 2 матча в чемпионате Англии, одну игру — в Лиге чемпионов против «Янг Бойз» (1:2).
27 августа 2021 года 36-летний нападающий вернулся в «МЮ» из «Ювентуса». Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2023 года.
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