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Как выглядит особняк Бекхэма: миллионная стоимость, вечеринки и соседство с королевской семьей

Сергей Баюшкин
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Сегодня, 10:30
Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми рядом со своим особняком. Фото Instagram Резиденция Бекхэмов в английском Котсуолдсе. Фото Instagram Бекхэмы увлекаются спортом. Фото Instagram Хобби Бекхэмов в их резиденции. Фото Instagram Бекхэмы с семьей Гордона Рамзи. Фото Instagram Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Instagram Семья Бекхэмов. Фото Instagram
Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми рядом со своим особняком. Фото Instagram
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Особняк за 14 миллионов евро

Резиденция семейства Бекхэмов находится в английском районе Котсуолдс. Деревушка среди живописных холмов находится недалеко от города Чиппинг-Нортон. Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» приобрел здесь фермерский дом в 2016 году и перестроил его в просторное здание, похожее на особняк.

Стоимость дома составила 7 миллионов евро. По информации британских агентств, сейчас цена недвижимости выросла до 14 миллионов.

Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми. Фото Instagram
Резиденция Бекхэмов в английском Котсуолдсе. Фото Instagram

В течение нескольких месяцев здесь кипел ремонт. На территории появились бассейны, сады, теннисный корт и огромный гараж, в котором находятся яркие авто и мотоциклы Дэвида и Виктории Бекхэм.

Внутри дома сделали винный погреб, где также хранятся около 7 тысяч бутылок пива. Оборудовали сауну и небольшой бассейн. Построили подземный тоннель, ведущий к гаражу, и сохранили потрясающие интерьеры с дровяными каминами, гигантскими люстрами и оголенными кирпичными стенами.

Бекхэм приезжает сюда с семьей в свободное от работы в американском «Интер Майами» время.

Семья Бекхэмов. Фото Instagram
Семья Бекхэмов. Фото Instagram

Справка: Дэвид и Виктория Бекхэм сыграли свадьбу в июле 1999 года. Они воспитывают сыновей Бруклина Джозефа (1999 г.р), Ромео Джеймса (2002) и Круза Дэвида (2005), а также дочь Харпер Севен (2011).

Звездные соседи

Прошлым летом в гости к Бекхэмам приехала чета популярного британского шеф-повара Гордона Рамзи.

В эти места приезжают представители королевской семьи. По соседству с Бекхэмами можно встретить Меган Маркл — супругу принца Гарри.

Поблизости с владениями экс-футболиста периодически останавливаются актер Джордж Клуни, супермодель Кейт Мосс, актриса Лиз Херли и другие.

Бекхэмы с семьей Гордона Рамзи. Фото Instagram
Бекхэмы с семьей Гордона Рамзи. Фото Instagram

Спортивные объекты

Бекхэм построил на территории теннисный корт, который позже переоборудовал в футбольное поле для своего сына Ромео. Рядом была установлена смотровая площадка, чтобы друзья и семья могли наблюдать за происходящим на газоне.

У семьи Бекхэмов есть домашний тренажерный зал с помещениями для йоги и беговой дорожкой. Бывшая участница группы Spice Girls отметила свое 46-летие по-спортивному, устроив поездку на новом велосипеде в апреле прошлого года.

На территории усадьбы есть открытый бассейн, где в прошлом году Ромео Джеймс Бекхэм купался со своей девушкой — моделью Мией Риган.

Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми. Фото Instagram
Бекхэмы увлекаются спортом. Фото Instagram

Отдых, хобби и вечеринки

Внутри дома в одной из комнат установлено пианино. На нем играет младший сын — Круз. Мальчик увлекается музыкой и любит петь. Подписчики Виктории Бекхэм сравнивают Круза с Джастином Бибером.

Рядом с домом установлена зона для барбекю. Бекхэм готовит здесь на гриле со своими сыновьями.

Семья Бекхэмов занимается пчеловодством. Некоторые британские источники утверждают, что они всерьез задумываются о производстве собственного меда. Бекхэм сначала считал это увлекательным хобби, однако позже стал буквально одержим пчелами.

Дэвид и Виктория выращивают овощи и заготавливают их на период холодного времени года.

Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми. Фото Instagram
Хобби Бекхэмов в их резиденции. Фото Instagram

В 2019 году в их поместье организовали вечеринку, на которой побывала подруга Виктории Бекхэм — актриса Ева Лонгория.

В марте 2020-го в особняке отметили 21-й день рождения старшего сына — Бруклина. По сведениям The Sun, на вечеринку было потрачено около 100 тысяч фунтов. Гостями стали рэпер Stormzy, группа Spice Girls и другие.

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Instagram
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Instagram

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
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Обе забьют - да

31%

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Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
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Спартак 2
Уфа 0
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