Давид Де Хеа отбил первый пенальти с 2016 года после 40 пропущенных ударов
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче 5-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.
В самой концовке встрече лондонцы могли спасти ничью, но голкипер «МЮ» Давид Де Хеа смог отбить пенальти.
Испанский вратарь отбил первый одиннадцатиметровый с 23 апреля 2016 года — в исполнении Ромелу Лукаку в матче против «Эвертона».
С тех пор испанец пропустил 40 ударов с «точки» подряд.
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