Защитник сборной Франции поменял испанский суперклуб на английский.

Новые эмоции и 12 миллионов в год

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» согласовали все параметры трансфера защитника Рафаэля Варана. Как сообщил Sky Sport, переезд 28-летнего француза на «Олд Траффорд» обойдется «красным дьяволам» в 48 миллионов евро с учетом бонусов, и это сделка, от которой выиграют почти все. Прежде всего — сам футболист, у которого де-факто не осталось мотивации в мадридском клубе.

С «Реалом» он выиграл все, что только возможно, включая четыре Лиги чемпионов, столько же клубных чемпионатов мира и три чемпионских титула в Испании. «МЮ» и АПЛ — новые вызовы в карьере Варана, который в последние сезоны, как и «Реал» в целом, был далек от идеала. То выдавал фантастические матчи, то допускал ошибки, необъяснимые для человека, который, в числе прочего, еще и является действующим чемпионом мира.

Переезд на «Олд Траффорд» — отличный способ вместе с новыми эмоциями дать новый толчок карьере, которая и без того великолепна, а может стать еще более успешной. Хотя понятно, что конкуренция в АПЛ на порядок выше, чем в ла лиге, где есть «большая тройка» с периодически проседающим «Атлетико» и все остальные. В Англии же — будь ты трижды «МЮ» или «Ливерпулем» — можешь оказаться в Лиге Европы. Даже без де-факто выбывшего из «большой шестерки» и угодившего в затяжной кризис «Арсенала» наблюдается перебор претендентов на четыре путевки в Лигу чемпионов.

И конечно, есть финансовая сторона вопроса. В Мадриде Варан зарабатывал порядка 6 миллионов евро в год. Его контракт истекал летом 2022 года, и переговоры о продлении шли тяжело. «Реал» предлагал игроку 7,5 миллиона, однако после ухода Серхио Рамоса француз логично рассчитывал на более существенную прибавку. Вплоть до уровня теперь уже бывшего капитана сливочных, однако эти деньги положили новичку Давиду Алабе. Теперь 12 миллионов, на которые претендовал Варан в Мадриде, ему будут выплачивать в Манчестере.

У «Реала» теперь новая оборона

В «Реале» всячески давали понять, что у них есть деньги на новый контракт только для одного из двух ведущих центральных защитников. А в итоге сливочные лишились как Рамоса, так и Варана. На мой взгляд, в игровом плане чувствительнее переезд капитана в Париж. Да, Рамосу 35 лет, у него не самый простой характер, а его влияние в клубе было слишком большим даже для футболиста такого уровня. Однако у новобранца «ПСЖ» невероятная харизма и лидерские качества, тогда как Варан при всем своем высоком классе все-таки не доминирующий центральный защитник. Это игрок, которого на самой важной позиции в обороне можно с оговорками назвать ведомым.

Но, конечно, уход Варана — серьезная потеря. Только кадрово «Реал» к ней готов, и показательно, что мадридцы не собираются искать замену французу. Сейчас у главного тренера Карло Анчелотти есть твердая пара центральных защитников в лице Алабы и Эдера Милитау. Австрийца он использовал в центре обороны еще в «Баварии». Что касается бразильца, то Милитау в прошлом сезоне был лучшим защитником мадридцев и постепенно превращается в одного из лидеров команды. Плюс есть продливший контракт трудяга Начо, который тоже может записать прошедший год себе в актив.

Главное, чтобы в Мадриде не повторилась эпидемия травм. И конечно, стоит упомянуть финансовую сторону. «Реал» выводит зарплату Варана из-под потолка зарплат и получает дополнительно 48 миллионов. Даже пошли слухи, что их направят на подписание Кильяна Мбаппе, однако пока эта история кажется утопией. Скорее француз, как он и обещал Маурисио Покеттино, отыграет последний год контракта в «ПСЖ», а в Мадрид переедет будущим летом на правах свободного агента.

Три подарка для Сульшера

«МЮ» можно поздравить. Во-первых, «красные дьяволы» реализовали давнюю мечту, ведь Варана хотел подписать еще Алекс Фергюсон, однако десять лет назад все решил разговор 18-летнего на тот момент защитника «Ланса» со своим кумиром — Зинедином Зиданом. Во-вторых, английский клуб купил француза ниже его рыночной стоимости, сыграв на том, что через год тот станет свободным агентом. В Мадриде хотели получить порядка 70 миллионов, однако в сложившейся ситуации это было нереально.

Наконец, «МЮ» получил классного центрального защитника. Со времен ухода Рио Фердинанда и Неманьи Видича в клубе мечтают собрать в центре обороны такую же выдающуюся пару. Да, у «дьяволов» есть Харри Магуайр, однако капитану требовался сопоставимый по уровню напарник. Виктор Линделеф французскому новичку по классу, бесспорно, уступает. Однако швед по-прежнему останется важной фигурой в ротации, а при использовании схемы с тремя центральными защитниками у команды будет почти идеальный подбор исполнителей.

Словом, «МЮ» проделал фантастическую работу этим летом, за короткий период подписав Джейдона Санчо и Варана. Эти сделки и рассчитанный до 2024 года новый контракт Уле Гуннара Сульшера — показатель веры клуба в главного тренера. Теперь слово за норвежцем, который словно мантру давно твердит о своей мечте выиграть с «дьяволами» тренерский трофей. Несколько раз Сульшер останавливался от него в одном шаге, однако теперь есть все основания не ждать от 48-летнего тренера титулов, а требовать их.