Подробности одной из главных трансферных саг лета.

Спустя 17 лет после начала выступлений за академию «Тоттенхэма» 27-летний Харри Кейн наконец-то осознал всю актуальность той самой фразы из фильма «Залечь на дно в Брюгге». Лондонский клуб может быть всегда очень рядом с триумфом, но добраться до вершины у него никак не получается. Самые свежие воспоминания — второе место в АПЛ в сказочном сезоне «Лестера» и, конечно, проигранный финал Лиги чемпионов «Ливерпулю» в 2019 году. Да, в прошлом сезоне было поражение в финале Кубка лиги от «Манчестер Сити» — даже в таких турнирах все идет не так.

После драматичного финала Евро-2020 капитана «шпор» и сборной Англии ждал не отдых — его ждали мучительные дни размышлений. Но контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует еще три года, а его босс — один из самых упрямых управленцев в европейском футболе Дэниел Леви. Все футбольное сообщество знает — с ним легких переговоров не бывает. В свое время это красочно описал сэр Алекс Фергюсон в своей автобиографии.

Амбициозность Кейна — плод работы Моуринью

В мае этого года Кейн впервые высказался о своем желании уйти из клуба в интервью YouTube-каналу Гари Невилла.

«Я не хочу ни о чем сожалеть в своей карьере. Я хочу быть лучшей версией себя. Я уже говорил, что никогда раньше не обещал, что останусь в «Тоттенхэме» навсегда, и не заявлял, что покину команду. Но я чувствую, как будто у меня впереди целая новая карьера», — сказал он.

Этот ответ ясно дает понять позицию Кейна — он видит свое будущее в другом месте. Говоря про обещания, форвард психологически сбрасывает с себя груз ответственности и подчеркивает, что не имеет чувства долга перед клубом.

«Я не боюсь сказать, что хочу быть лучшим. Не боюсь сказать, что хочу выйти на уровень Месси и Роналду. Это моя ключевая цель — выигрывать трофеи каждый сезон, забивать 50-60 голов каждый сезон», — добавил он.

Такие амбициозные заявления и сравнения с Месси и Роналду — плод работы Жозе Моуринью. Благодаря документалке от Amazon мы можем увидеть это своими глазами. В личном разговоре с Кейном португалец стал продвигать мысль о статусе капитана «шпор» как звезды глобального масштаба. Уже тогда Кейн сказал: «Мы неплохо справляемся. Я неплохо справляюсь. Но я хочу быть на уровне Месси и Роналду».

И пока Особенный был рядом и убеждал англичанина, что поможет ему добраться до этого статуса, Кейн закрывал глаза на посредственные выступления клуба. Когда Моуринью уволили, именно Кейн первым поблагодарил тренера за проделанную работу. А затем высказался о своих отношениях с тренером в том же интервью Невиллу:

«Думаю, это были великолепные взаимоотношения, мы сработались с первой минуты. Думаю, мы понимали друг друга, разделяли одни и те же взгляды по футбольным и околофутбольным вопросам, тренировочным принципам».

Теперь Моуринью ушел, и Кейн лишился последней мотивации оставаться в «Тоттенхэме».

Кейн уже не сможет решить вопрос «по-хорошему»

В интервью Невиллу форвард говорил, что хочет спокойно обсудить ситуацию с Леви. Впрочем, прежние примеры показывают, что самые яркие звезды «Тоттенхэма» уходили силой, бойкотируя тренировки и нарушая трудовой договор. Такими были случаи Луки Модрича и Гарета Бэйла.

Однако если Кейн решит последовать их примеру, то рискнет сильно навредить своей репутации и наверняка все равно не добьется желаемого трансфера. Новости о подписании личного контракта с «Сити», о котором сообщил итальянский журналист Николо Скира, звучат настолько многообещающе, насколько и беспомощно. Пока что на горизонте видится лишь один рычаг давления на Леви.

Деньги. Очень много денег. 21 июня авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в своей колонке в The Guardian, что «Сити» уже предложил «шпорам» минимум 100 миллионов фунтов (117,2 миллиона евро) за Кейна. И готов рассмотреть возможность дополнительно включить в сделку футболистов. Тем не менее, по информации того же источника, «Тоттенхэм» отверг это предложение. Следовательно, чтобы убедить Леви, клубу из Манчестера предстоит отвалить около 150 миллионов фунтов. Правда, это выглядит совсем уж фантастическим сценарием даже для «Сити».

И пока Кейн молчит, новый тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту на первой пресс-конференции заявил, что он «полностью уверен в приверженности Харри клубу». Англичанин сам загнал себя в угол, подписав шестилетний контракт в 2018 году. Теперь, если он будет настойчиво продвигать свой уход, то будет выглядеть предателем в глазах фанатов. Конечно, мы не знаем, что Леви наобещал Кейну при продлении соглашения, но это никогда не станет аргументом в пользу футболиста.

Есть ли другие претенденты, кроме «Сити»?

Из всех клубов, кто способен сделать солидный запрос, «Челси» выглядит наименее возможным вариантом. Журналист The Athletic Лайам Твоми так высказался об этой перспективе в Twitter:

«Тоттенхэм» не хочет продавать Кейна. И даже если Дэниела Леви удастся каким-то образом убедить, «Челси» точно не будет рассматриваться. Я буду шокирован, если Харри сам даже подумает об этом, учитывая вражду между клубами".

Очевидно, что осилить сумму в 150 миллионов фунтов этим летом, возможно, не под силу ни одному клубу. В таком случае возможны варианты обмена. По информации The Athletic, «Тоттенхэм» ищет футболистов в центр и на правый фланг обороны. Логично, что в случае ухода Кейна клуб будет срочно искать сильного форварда.

Однако, учитывая упрямство Леви, самым вероятным исходом на данный момент выглядит постепенное смирение Кейна с тем фактом, что в предстоящем сезоне вместо Лиги чемпионов он будет стремиться к победе в Лиге конференций — новом третьесортном турнире УЕФА.