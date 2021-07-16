Разбираемся, как ограничения со стороны лиги влияют на ситуацию в испанских суперклубах.

Коронавирусное падение

О том, что в Испании существует потолок зарплат, многие узнали только в прошлом году, хотя общие для всех правила ввели довольно давно. Просто раньше ограничения не мешали клубам жить, однако случилась пандемия коронавируса, доходы резко сократились, и на фоне потери 42 клубами, входящими в ла лигу, двух миллиардов евро пришлось принимать экстренные меры. Если два года назад «Барселона» тратила на оплату труда сотрудников рекордные 671 миллион евро, то перед началом прошлого сезона сине-гранатовым пришлось ужаться почти вдвое — до 382,7 миллиона.

Лига установила суммарный лимит зарплат в 2,33 миллиарда евро и после закрытия зимнего трансферного окна снизила его до 2,224 миллиарда. Это на 610 миллионов меньше, чем в последнем доковидном чемпионате. Больше всех тогда пострадали «Барселона», «Атлетико» и «Реал», который возглавлял последний рейтинг с потолком в 468,5 миллиона. И пока эти цифры не стали достоянием общественности, многие просто не понимали, что происходит в ряде клубов. Например, в расстававшейся со своими звездами «Валенсии», которую со слезами на глазах покидал превратившийся в легенду клуба Дани Парехо.

Просто «летучие мыши» с их горе-хозяевами оказались в тени «Барселоны». Каталонцы же за символические суммы отпускали Луиса Суареса, Ивана Ракитича и Артуро Видаля, пытаясь вписаться в обозначенные лигой параметры. Их определили до начала чемпионата, но в открытом доступе данные появились только в ноябре. Тогда же глава ла лиги Хавьер Тебас рассказал, что 20 клубов совместно сгененировали лишние расходы на 490 миллионов евро, и чем больше клуб, тем больше его затронут новые ограничения.

Индивидуальный подход

Когда разрабатывался предыдущий документ, в Испании смотрели в будущее со сдержанным оптимизмом. Лига верила, что пандемия пришла не навсегда и постепенное — начиная с января — возвращение болельщиков на трибуны позволит улучшить экономическую ситуацию. Но пессимистичный сценарий тоже учитывался, и Тебас еще в начале зимы говорил: при закрытых трибунах клубам придется сокращать расходы не на 500, а уже более чем на 700 миллионов евро. То есть «Барселона» с ее пустующим «Камп Ноу» не только ужалась вдвое перед стартом чемпионата-2020/21, но и завершала турнир, тратя на зарплаты 110 процентов доходов.

При этом важно понимать: указание сократить расходы коснулось не всех. Например, заслуживший повышение в классе «Кадис» год назад наработал на подъем потолка на 31 миллион. В плюсе или при своих, как победившая тогда в Лиге Европы «Севилья», оказалась ровно половина команд. И если в случае с выходцами из второго дивизиона все было понятно, то самыми впечатляющими оказались экономические показатели умеющих жить по средствам и сохраняющих конкурентоспособность «Вильярреала» (+31,855 миллиона), «Атлетика» (16,636) и «Реал Сосьедада» (15,304). А уже зимой возможность поднять планку расходов получили «Гранада», «Сельта», «Уэска» и «Реал», удачно пристроивший в аренды Мартина Эдегора и Луку Йовича.

То есть подход к каждому клубу индивидуален. Определяемая сумма подразумевает траты на футболистов и тренерский штаб как основной, так и дочерних команд, а при расчете учитывают предполагаемые доходы и ожидаемые погашения имеющихся кредитных обязательств. В этом плане самый несчастный клуб — «Барселона», суммарные долги которой превышают миллиард евро.

Зимой ее потолок был дополнительно снижен еще на 10 процентов, а сейчас — как нарушители регламента — каталонцы столкнулись с новыми ограничениями и могут вкладывать в зарплаты летних новичков лишь четверть суммы, освобожденной после продажи футболистов. Отсюда и появилась сумма в 200 миллионов евро, которую нужно сократить ради суммарного 50-миллионого оклада новобранцев. А так как это условие не выполнено, лига даже не регистрирует новые контракты.

Пример «Реала»

«Серьезность ситуации зависит от ресурсов, которые они способны генерировать, — заметил в недавнем интервью Тебас. — «Барселона» должна реструктурировать свои долги. Если им это удастся, ситуация не будет серьезной. Однако они довели свой фонд заработной платы до предела. И когда футбол закашлялся или лучше сказать — проколол легкое, они не хотели компенсировать потери доходов. Они должны принять меры. Из 700 миллионов евро потерь ла лиги половина приходится на «Барселону». Но есть и другие крупные клубы, которые приложили больше усилий, чтобы избежать этого. «Реал» приложил похвальные усилия, чтобы его потери не были такими же».

Мадридцы на собрании акционеров в конце прошлого года даже показали небольшую прибыль в 300 тысяч евро. Позже она выросла до 874 тысяч после уплаты всех налогов. Согласно финансовому отчету по итогам сезона-2020/21, «Реалу» удалось сократить зарплаты на 58 миллионов, операционные расходы — на 62 миллиона и получить за трансферы и аренды футболистов еще 175 миллионов евро. Долги клуба сократились с 240 до 46 миллионов, но все равно за время пандемии «Реал» потерял 300 миллионов.

Теперь, согласно информации The Athletic, на новый сезон потолок для сливочных снизят почти на треть — примерно до 300 миллионов. И уход Серхио Рамоса — только первая ласточка. Близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед» другой центральный защитник — Рафаэль Варан, и после возвращения из аренды группы игроков (Гарет Бэйл, Лука Йович, Дани Себальос, Мартин Эдегор) даже дипломатичный главный тренер Карло Анчелотти признает: в команде слишком много футболистов.

С учетом поднявшейся в основу молодежи — 35 человек. И когда перманентно травмированный Эден Азар, а также собирающийся доиграть в Мадриде последний год контракта Бэйл на пару забирают 13 процентов текущего фонда зарплаты, ни о какой покупке Кильяна Мбаппе не может быть и речи. Напротив, «Королевскому клубу» нужно продавать игроков и продолжать сокращать платежную ведомость.

Каталонские жертвы

Но все же мадридцам чуть проще, чем «Барселоне», у которой под потолком есть только 160 миллионов. И все ради того, чтобы удержать Лионеля Месси, который, по словам президента каталонцев Жоана Лапорты, во время переговоров учитывал текущую экономическую ситуацию в клубе. Подписание нового контракта ожидается до конца июля, и ради этого аргентинец пошел на существенное сокращение зарплаты.

По информации Goal, Месси будет получать вдвое меньше, чем по прежнему соглашению, и останется в «Барсе» еще на пять лет. L'Esportiu de Catalunya дополнил данную информацию. По сведениям этого издания, аргентинец получит подписной бонус и за первый сезон заработает 20 миллионов. Потом оклад возрастет, а летом 2023 года соглашение может быть расторгнуто, если 34-летний футболист захочет завершить карьеру в МЛС или в родном для себя «Ньюэллз Олд Бойз». Разрыв подразумевает дополнительные выплаты со стороны «Барсы», а в качестве отступных для других клубов пропишут сумму в 600 миллионов.

При этом Месси не единственный, кто готов на жертвы ради сине-гранатовых цветов. Ранее это сделал Эрик Гарсия, которому прежний президент Жозеп Бартомеу предлагал более внушительную зарплату. Еще один новобранец — Мемфис Депай — согласился получать пять миллионов в год, хотя договаривался о семи. Вроде бы получается красивая история, только каталонское издание Sport сообщает о том, что не все футболисты понимают, как необходимость сокращения окладов увязывается с подписанием новичков.

Тут как тут и Тебас, обещающий не закрывать глаза на условия контракта Месси. Глава лиги вспомнил историю расторжения договора с бразильцем Матеусом Фернандесом и заявил, что нельзя одновременно увольнять людей по экономическим причинам, а потом подписывать новых игроков. При таком внимании, когда лига будет стараться перекрыть все лазейки в обход общих правил, становится понятно, почему юристы «Барсы» и ее капитана так тщательно выверяют все пункты соглашения. Его подписание неизбежно, но нужно набраться терпения, чтобы не нарваться на еще один скандал.