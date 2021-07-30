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Племянник Усманова — один из руководителей «Эвертона». Как он этого добился и что о нем говорят?

Оскар Финк
Оскар Финк
Приглашенный автор
Сегодня, 12:15
Сарвар Исмаилов. Фото Instagram
Сарвар Исмаилов. Фото Instagram
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Кто такой Сарвар Исмаилов.

В середине июля официальный сайт «Эвертона» опубликовал заявление: Сарвар Исмаилов включен в совет директоров клуба. 26-летний управленец из Узбекистана стал одним из самых молодых руководителей в АПЛ. Как ему удалось этого добиться? И насколько сильно в «Эвертоне» влияние его дяди — Алишера Усманова?

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Личная связь Усманова с «ирисками» — залог успеха?

Первая реакция на эту новость предсказуема: «Это все дядя Алишер». Однако все не так просто.

Да, Усманов тесно связан с «Эвертоном». Владелец «ирисок» Фархад Мошири — его друг и бизнес-партнер. В 2017 году клуб из Ливерпуля подписал партнерское соглашение с компанией Усманова — USM Holdings. По данным The Guardian, сумма сделки составила более 92 миллионов долларов. Холдинг стал главным спонсором тренировочной базы «ирисок». А недавно миллиардер за 30 миллионов фунтов приобрел права на название нового стадиона «Эвертона» — «Брэмли-Мур Док», который должен открыться в 2024 году. Кроме этого, по сообщениям The Athletic, и бывший главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти, и нынешний — Рафаэль Бенитес — встречались с Усмановым на яхте перед подписанием контракта.

Однако Исмаилов не попал в совет директоров из ниоткуда. Целиком исключать колоссальное влияние Усманова не нужно. Тем не менее Исмаилов выглядит самодостаточным профессионалом, умеющим добиваться результата.

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Организация одной из крупнейших сделок в женском футболе

До того как прийти в футбол, Исмаилов работал юристом в Akin Gump Strauss Hauer & Feld и специализировался на приобретении и слиянии разных активов в бизнесе. Он говорит на четырех языках: узбекском, русском, английском и итальянском. А в 2018 году он стал советником в «Металлоинвесте» — одной из многих компаний Усманова.

В январе 2019 года выпускник Лондонского университета вошел в управленческий совет стадиона «Эвертона», а также стал выполнять функции консультанта по коммерческой стратегии. 16 месяцев назад он получил должность в женской команде «ирисок», став спортивным и коммерческим директором коллектива. Там Исмаилов доказал свою компетентность: привлек к составу звезду французской сборной Валери Говен, Иззи Кристиансен из «Манчестер Сити» и экс-футболистку «Барселоны» Тони Дагган. В первый полноценный сезон Исмаилова команда добилась лучшего результата в истории, став пятой в чемпионате страны.

Отдельного внимания заслуживает трансфер испанки Дамарис Игурролы. Исмаилов подписал футболистку в сентябре 2020 года как свободного агента, а уже через четыре месяца продал в «Лион». Сделка стала одной из самых прибыльных в истории женского футбола. По информации Liverpool Echo, за Игурролу заплатили более 100 тысяч фунтов. По сравнению с мужским футболом эта сумма кажется смехотворной, однако по меркам женского она огромна. Для понимания: рекордная сумма трансфера в истории женского футбола — 250 тысяч фунтов, за которые «Челси» приобрел Перниллу Хардер из «Вольфсбурга».

«Мы не продвигали этот трансфер с финансовой точки зрения, мы отклонили три предыдущих предложения «Лиона». Но, в конце концов, я не мог забрать эту возможность у Дамарис и ее семьи», — рассказал Исмаилов в интервью BBC Sport.

Кроме этого, он заключил спонсорские контракты с Megafon и Yota (хоть это и не было проблемой из-за фамилии владельца компаний). Для общественности Сарвар — фигура загадочная. Он активно ведет Instagram, где делится своими профессиональными успехами и моментами тренировок из зала. А 14 марта, в свой день рождения, Исмаилов выложил видеоролик, где его поздравляют футболисты «Эвертона» и бывший тренер «ирисок» Карло Анчелотти.

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Что о нем говорят другие?

Важная часть портрета молодого управленца — отзывы тех, кто с ним работал. Тренер женской команды «Эвертона» Вилли Кирк расхваливал Исмаилова в интервью Liverpool Echo в прошлом году:

«Он великолепен, очень амбициозен и прямолинеен. Если Сарвар видит ситуацию как черное и белое, он так и скажет. Он не теряется в сомнениях. И поэтому, если что-то можно сделать, это происходит быстро».

Член совета директоров «Эвертона» Александр Рязанцев тоже не жалеет комплиментов в адрес Исмаилова:

«Одна из частей его работы — выявление талантов, где он очень тесно сотрудничает с Вилли. Еще один вопрос — это переговоры о трансферах. Я думаю, будет справедливо сказать, что у него много связей, в частности в Европе, и он часто использует их. И да, я думаю, что он прямолинеен и хорош в переговорах».

Анонимный источник, близкий к «Эвертону», рассказал The Athletic:

«Сарвар хочет доказать, что он может изменить ситуацию своим подходом, умениями и свежим мышлением. В нем подлинная страсть к футболу, и он правда чувствует себя частью «Эвертона». Спросите у любого игрока или члена штаба, и они подтвердят вам это».

С приходом Бенитеса «Эвертон» предпринимет еще одну попытку начать новую эру и совершить долгожданный скачок с подступов к топ-6 в элитный клуб английского футбола. И с такими наполненными амбициями и энтузиазмом людьми, как Исмаилов, у «ирисок» появляется надежда.

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