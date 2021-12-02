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Лучший игрок Европы в ноябре — Левандовски, лучшие команды — «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал»

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 15:25
Роберт Левандовски. Фото AFP Версия Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото «СЭ» Версия «СЭ». Фото «СЭ»
Роберт Левандовски. Фото AFP
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Ассоциация европейских спортивных изданий определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам ноября.

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ассоциации.

Больше всех голосов набрал Роберт Левандовски. В команде месяца по три игрока «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Реала».

В сборную ноября вошли (4-2-4): Куртуа («Реал», 4 голоса); Александр-Арнолд («Ливерпуль», 6), Маркиньюс («ПСЖ», 5), ван Дейк («Ливерпуль», 4), Жоау Канселу («Манчестер Сити», 9); Бернарду Силва («Манчестер Сити», 6), Гюндоган («Манчестер Сити», 4); Салах («Ливерпуль», 5), Бензема («Реал, 5), Левандовски («Бавария», 10), Винисиус Жуниор («Реал», 6).

Версия Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото "СЭ"
Версия Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото «СЭ»

Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): Алиссон («Ливерпуль»); Александр-Арнолд, Матип («Ливерпуль»), Тиагу Силва («Челси»), Жоау Канселу; Модрич («Реал»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Гюндоган; Бензема, Левандовски, Мбаппе («ПСЖ»).

Версия "СЭ". Фото "СЭ"
Версия «СЭ». Фото «СЭ»

Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:

Вратари: Облак («Атлетико»), Э.Менди («Челси»), Гомис («Ренн»), Бауманн («Хоффенхайм»), Рэмсдейл («Арсенал»), Эдерсон («Манчестер Сити»);

Защитники: Шкриньяр («Интер»), Дэйвис («Бавария»), Уокер, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Алаба, Эдер Милитау, Ф.Менди (все — «Реал»), Рюдигер («Челси»), Фримпонг («Байер»), Кулибали, Ди Лоренцо (оба — «Наполи»), Толой, Паломино (оба — «Аталанта»), Т.Эрнандез («Милан»), Робертсон («Ливерпуль»), Лисандро Мартинес («Аякс»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Гримальдо («Бенфика»);

Полузащитники: Канте, Жоржиньо, Джеймс, Маунт (все — «Челси»), Майер («Ренн»), Барелла, Хакан Чалханоглу (оба — «Интер»), Бускетс («Барселона»), Каземиру, Кроос (оба — «Реал»), Горецка, Киммих (оба — «Бавария»), Тиагу Алькантара («Ливерпуль»), Родри («Манчестер Сити»), Ройс («Боруссия» Д), Зелиньски («Наполи»), Месси («ПСЖ»), Пашалич («Аталанта»);

Нападающие: Депай («Барселона»), Аллер («Аякс»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Сапата («Аталанта»), Холанн («Боруссия» Д), Нкунку («Лейпциг»), Влахович («Фиорентина»), Луис Диас («Порту»).

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