Ассоциация европейских спортивных изданий определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам ноября.

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ассоциации.

Больше всех голосов набрал Роберт Левандовски. В команде месяца по три игрока «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Реала».

В сборную ноября вошли (4-2-4): Куртуа («Реал», 4 голоса); Александр-Арнолд («Ливерпуль», 6), Маркиньюс («ПСЖ», 5), ван Дейк («Ливерпуль», 4), Жоау Канселу («Манчестер Сити», 9); Бернарду Силва («Манчестер Сити», 6), Гюндоган («Манчестер Сити», 4); Салах («Ливерпуль», 5), Бензема («Реал, 5), Левандовски («Бавария», 10), Винисиус Жуниор («Реал», 6).

Версия Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото «СЭ»

Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): Алиссон («Ливерпуль»); Александр-Арнолд, Матип («Ливерпуль»), Тиагу Силва («Челси»), Жоау Канселу; Модрич («Реал»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Гюндоган; Бензема, Левандовски, Мбаппе («ПСЖ»).

Версия «СЭ». Фото «СЭ»

Кроме названных игроков голоса представителей ESM также получили:

Вратари: Облак («Атлетико»), Э.Менди («Челси»), Гомис («Ренн»), Бауманн («Хоффенхайм»), Рэмсдейл («Арсенал»), Эдерсон («Манчестер Сити»);

Защитники: Шкриньяр («Интер»), Дэйвис («Бавария»), Уокер, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Алаба, Эдер Милитау, Ф.Менди (все — «Реал»), Рюдигер («Челси»), Фримпонг («Байер»), Кулибали, Ди Лоренцо (оба — «Наполи»), Толой, Паломино (оба — «Аталанта»), Т.Эрнандез («Милан»), Робертсон («Ливерпуль»), Лисандро Мартинес («Аякс»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Гримальдо («Бенфика»);

Полузащитники: Канте, Жоржиньо, Джеймс, Маунт (все — «Челси»), Майер («Ренн»), Барелла, Хакан Чалханоглу (оба — «Интер»), Бускетс («Барселона»), Каземиру, Кроос (оба — «Реал»), Горецка, Киммих (оба — «Бавария»), Тиагу Алькантара («Ливерпуль»), Родри («Манчестер Сити»), Ройс («Боруссия» Д), Зелиньски («Наполи»), Месси («ПСЖ»), Пашалич («Аталанта»);

Нападающие: Депай («Барселона»), Аллер («Аякс»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Сапата («Аталанта»), Холанн («Боруссия» Д), Нкунку («Лейпциг»), Влахович («Фиорентина»), Луис Диас («Порту»).