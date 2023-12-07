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«МЮ» растранжирил тысячу моментов, но обыграл «Челси». До «Ман Сити» — всего три очка

«Манчестер Юнтайед» переиграл «Челси»
Гоша Чернов
Корреспондент
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6 декабря. Манчестер Юнайтед — Челси.
Фото AFP
Скотт Мактоминей.
Фото Reuters
Рахим Стерлинг.
Фото Reuters
1/3
Команда Эрика тен Хага победила на «Олд Траффорд».
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 дек, 23:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:1
Челси

Хромые гранды

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» переживают совсем не золотые и даже не серебряные времена. Скорее всего, лет через 10-20 болельщики этих клубов будут с ужасом вспоминать 2023-й и радоваться, что этот год позади. Но в настоящем — придется помучиться.

Лондонцы сейчас нестабильны. Пусть по игре и по результату они прибавили с минувшей весны, но «Челси» все равно все еще в кризисе — до старта тура синие занимали десятое место, к которому никто на «Стэмфорд Бридж» привыкать не намерен.

Эрик тен Хаг и&nbsp;Маурисио Почеттино. Дубль Мактоминея принес «МЮ» победу над «Челси». Онлайн-трансляция матча

У «МЮ» ситуация не лучше. Да, в таблице АПЛ команда Эрика тен Хага находится выше лондонцев, но в Лиге чемпионов она на грани вылета, да и обстановка внутри команды ужасающая. По крайней мере, так сообщают журналисты различных СМИ: на днях, например, надежный инсайдер Sky Sports Каве Солекол сообщил, что половина игроков «Юнайтед» недовольна голландцем, его тактикой, обилием бега на тренировках и ситуацией вокруг отстранения Джейдона Санчо. Что сделал клуб в ответ? Правильно, забанил и Солекола, а заодно еще трех инсайдеров. Все они, к слову, работают на известные СМИ и имеют неплохой вес среди британских журналистов, так что непопулярный шаг «МЮ» наводит на подозрения о правдоподобности их информации.

Капитан Колвилл

Подозрительно выглядел и стартовый состав «дьяволов», в котором не оказалось Рэшфорда. То есть, если руководствоваться исключительно формой форварда сборной Англии, то все верно, но раньше тен Хаг на это закрывал глаза. А тут, сразу после «слива», Маркус оказался в резерве — на радость конспирологам.

Маурисио Почеттино тоже не обошелся без сюрпризов. Состав «Челси» выглядел предсказуемо, но капитанскую повязку получил неожиданный игрок. Гэллахер отбывал дисквалификацию, Чилуэлл травмирован, Джеймс остался в запасе, поэтому команду на поле вывел 20-летний защитник Колвилл, который лишь в августе дебютировал за «Челси». Впрочем, некоторые болельщики не удивились, а воодушевились, ведь молодой капитан носит 26-й номер — как когда-то Джон Терри.

Рахим Стерлинг.
Фото Reuters

Аттракцион расточительности

«Юнайтед» начал матч лучше. Намного лучше. Уже на первых минутах чуть не забили Хейлунн и Антони, а Кукурелья едва не срезал мяч в свои ворота. А самый жирный момент упустил Бруну Фернандеш — Энцо наступил на ногу Антони в своей штрафной, однако португалец не сумел своим фирменным прыжком обхитрить Санчеса: голкипер «Челси» отразил пенальти.

Лондонцы выдали, пожалуй, худший старт матча в сезоне, хотя даже в такой ситуации могли открыть счет — Мудрик попал в штангу. Однако «МЮ» получил уж слишком много свободы у чужой штрафной и все-таки добился своего: на выручку пришел Мактоминей. Он же вскоре мог оформить дубль, когда дважды за секунду бил в упор, но в обоих случаях попадал в Санчеса.

Скотт Мактоминей.
Фото Reuters

Реализация у команды тен Хага была чудовищной, а в таких случаях соперник часто наказывает. Но «Юнайтед» повезло, потому что на другой половине поля оказалась команда с идентичными проблемами: сначала шикарный момент упустил Джексон, затем — Мудрик. И только Палмер после хитроумного смещения в центр и неординарного удара в угол сумел забить перед перерывом. Можно сказать, что синие все-таки наказали «МЮ» за расточительность, но у них самих сперва вышла заминка.

Дубль Мактоминея

В перерыве гуру статистики из Opta опубликовали показательную деталь: коэффициент xG «МЮ» в первом тайме равнялся аж 2,78 — подобного за 45 минут в текущем чемпионате еще никто не добивался. Следовало ожидать спектакля и во второй половине встречи, но команда тен Хага на этот раз, к удивлению, начала медленно. Как и «Челси».

Однако постепенно «Юнайтед» начал разгоняться и создавать моменты: Антони, Фернандеш и Мактоминей вполне могли отличиться, а в другом эпизоде хозяева выпрашивали пенальти за игру Колвилла рукой. Другими словами, «МЮ» продолжал транжирить энергию впустую, чтобы затем, как и до перерыва, все-таки добиться своего. Вновь «дьяволов» вывел вперед Мактоминей, замкнувший подачу Гарначо.

Шотландец вообще в этом матче играл примерно так же, как за свою сборную, где центральный полузащитник «МЮ» — главная ударная сила. На 72-й минуте Мактоминей вполне мог оформить хет-трик, но мяч после его удара разминулся со створом. А следом Гарначо загубил выход один на один.

Как вы поняли, и во втором тайме хозяева продолжили транжирить моменты, но на этот раз наказаны не были. Хотя у Энцо была возможность — он пяткой пытался замкнуть навес, но не попал по мячу.

В итоге «Юнайтед» все-таки удержал победу и по итогам тура обнаружил себя всего в трех очках от соседей из «Манчестер Сити», которые уступили «Астон Вилле». Удивительный сезон в АПЛ: беспощадно критикуемый тен Хаг всего в одной победе от великого Гвардиолы.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 11 3 1 33-14 36
2
 Ливерпуль 15 10 4 1 34-14 34
3
 Астон Вилла 15 10 2 3 34-20 32
4
 Ман. Сити 15 9 3 3 36-17 30
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 МЮ 15 9 0 6 18-18 27
7
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
8
 Брайтон 15 7 4 4 32-27 25
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 15 5 4 6 26-24 19
11
 Брентфорд 15 5 4 6 23-21 19
12
 Фулхэм 15 5 3 7 21-26 18
13
 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20-25 18
14
 Кр. Пэлас 15 4 4 7 14-21 16
15
 Борнмут 15 4 4 7 18-30 16
16
 Нот. Форест 15 3 4 8 16-27 13
17
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 15 2 1 12 15-33 7
20
 Шеффилд Юн. 15 1 2 12 11-41 5
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Вулверхэмптон – Бернли
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5.12 23:15
Лутон Таун – Арсенал
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6.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 2 : 1
6.12 22:30
Фулхэм – Нот. Форест
 5 : 0
6.12 22:30
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
 0 : 2
6.12 22:30
Кр. Пэлас – Борнмут
 0 : 2
6.12 23:15
Астон Вилла – Ман. Сити
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МЮ – Челси
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