«МЮ» растранжирил тысячу моментов, но обыграл «Челси». До «Ман Сити» — всего три очка
Хромые гранды
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» переживают совсем не золотые и даже не серебряные времена. Скорее всего, лет через 10-20 болельщики этих клубов будут с ужасом вспоминать 2023-й и радоваться, что этот год позади. Но в настоящем — придется помучиться.
Лондонцы сейчас нестабильны. Пусть по игре и по результату они прибавили с минувшей весны, но «Челси» все равно все еще в кризисе — до старта тура синие занимали десятое место, к которому никто на «Стэмфорд Бридж» привыкать не намерен.
У «МЮ» ситуация не лучше. Да, в таблице АПЛ команда Эрика тен Хага находится выше лондонцев, но в Лиге чемпионов она на грани вылета, да и обстановка внутри команды ужасающая. По крайней мере, так сообщают журналисты различных СМИ: на днях, например, надежный инсайдер Sky Sports Каве Солекол сообщил, что половина игроков «Юнайтед» недовольна голландцем, его тактикой, обилием бега на тренировках и ситуацией вокруг отстранения Джейдона Санчо. Что сделал клуб в ответ? Правильно, забанил и Солекола, а заодно еще трех инсайдеров. Все они, к слову, работают на известные СМИ и имеют неплохой вес среди британских журналистов, так что непопулярный шаг «МЮ» наводит на подозрения о правдоподобности их информации.
Капитан Колвилл
Подозрительно выглядел и стартовый состав «дьяволов», в котором не оказалось Рэшфорда. То есть, если руководствоваться исключительно формой форварда сборной Англии, то все верно, но раньше тен Хаг на это закрывал глаза. А тут, сразу после «слива», Маркус оказался в резерве — на радость конспирологам.
Маурисио Почеттино тоже не обошелся без сюрпризов. Состав «Челси» выглядел предсказуемо, но капитанскую повязку получил неожиданный игрок. Гэллахер отбывал дисквалификацию, Чилуэлл травмирован, Джеймс остался в запасе, поэтому команду на поле вывел 20-летний защитник Колвилл, который лишь в августе дебютировал за «Челси». Впрочем, некоторые болельщики не удивились, а воодушевились, ведь молодой капитан носит 26-й номер — как когда-то Джон Терри.
Аттракцион расточительности
«Юнайтед» начал матч лучше. Намного лучше. Уже на первых минутах чуть не забили Хейлунн и Антони, а Кукурелья едва не срезал мяч в свои ворота. А самый жирный момент упустил Бруну Фернандеш — Энцо наступил на ногу Антони в своей штрафной, однако португалец не сумел своим фирменным прыжком обхитрить Санчеса: голкипер «Челси» отразил пенальти.
Лондонцы выдали, пожалуй, худший старт матча в сезоне, хотя даже в такой ситуации могли открыть счет — Мудрик попал в штангу. Однако «МЮ» получил уж слишком много свободы у чужой штрафной и все-таки добился своего: на выручку пришел Мактоминей. Он же вскоре мог оформить дубль, когда дважды за секунду бил в упор, но в обоих случаях попадал в Санчеса.
Реализация у команды тен Хага была чудовищной, а в таких случаях соперник часто наказывает. Но «Юнайтед» повезло, потому что на другой половине поля оказалась команда с идентичными проблемами: сначала шикарный момент упустил Джексон, затем — Мудрик. И только Палмер после хитроумного смещения в центр и неординарного удара в угол сумел забить перед перерывом. Можно сказать, что синие все-таки наказали «МЮ» за расточительность, но у них самих сперва вышла заминка.
Дубль Мактоминея
В перерыве гуру статистики из Opta опубликовали показательную деталь: коэффициент xG «МЮ» в первом тайме равнялся аж 2,78 — подобного за 45 минут в текущем чемпионате еще никто не добивался. Следовало ожидать спектакля и во второй половине встречи, но команда тен Хага на этот раз, к удивлению, начала медленно. Как и «Челси».
Однако постепенно «Юнайтед» начал разгоняться и создавать моменты: Антони, Фернандеш и Мактоминей вполне могли отличиться, а в другом эпизоде хозяева выпрашивали пенальти за игру Колвилла рукой. Другими словами, «МЮ» продолжал транжирить энергию впустую, чтобы затем, как и до перерыва, все-таки добиться своего. Вновь «дьяволов» вывел вперед Мактоминей, замкнувший подачу Гарначо.
Шотландец вообще в этом матче играл примерно так же, как за свою сборную, где центральный полузащитник «МЮ» — главная ударная сила. На 72-й минуте Мактоминей вполне мог оформить хет-трик, но мяч после его удара разминулся со створом. А следом Гарначо загубил выход один на один.
Как вы поняли, и во втором тайме хозяева продолжили транжирить моменты, но на этот раз наказаны не были. Хотя у Энцо была возможность — он пяткой пытался замкнуть навес, но не попал по мячу.
В итоге «Юнайтед» все-таки удержал победу и по итогам тура обнаружил себя всего в трех очках от соседей из «Манчестер Сити», которые уступили «Астон Вилле». Удивительный сезон в АПЛ: беспощадно критикуемый тен Хаг всего в одной победе от великого Гвардиолы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|11
|3
|1
|33-14
|36
|
2
|Ливерпуль
|15
|10
|4
|1
|34-14
|34
|
3
|Астон Вилла
|15
|10
|2
|3
|34-20
|32
|
4
|Ман. Сити
|15
|9
|3
|3
|36-17
|30
|
5
|Тоттенхэм
|14
|8
|3
|3
|28-20
|27
|
6
|МЮ
|15
|9
|0
|6
|18-18
|27
|
7
|Ньюкасл
|14
|8
|2
|4
|32-14
|26
|
8
|Брайтон
|15
|7
|4
|4
|32-27
|25
|
9
|Вест Хэм
|14
|6
|3
|5
|24-24
|21
|
10
|Челси
|15
|5
|4
|6
|26-24
|19
|
11
|Брентфорд
|15
|5
|4
|6
|23-21
|19
|
12
|Фулхэм
|15
|5
|3
|7
|21-26
|18
|
13
|Вулверхэмптон
|15
|5
|3
|7
|20-25
|18
|
14
|Кр. Пэлас
|15
|4
|4
|7
|14-21
|16
|
15
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-30
|16
|
16
|Нот. Форест
|15
|3
|4
|8
|16-27
|13
|
17
|Лутон Таун
|15
|2
|3
|10
|16-30
|9
|
18
|Эвертон
|14
|5
|2
|7
|15-20
|7
|
19
|Бернли
|15
|2
|1
|12
|15-33
|7
|
20
|Шеффилд Юн.
|15
|1
|2
|12
|11-41
|5
|5.12
|22:30
|
Вулверхэмптон – Бернли
|1 : 0
|5.12
|23:15
|
Лутон Таун – Арсенал
|3 : 4
|6.12
|22:30
|
Брайтон – Брентфорд
|2 : 1
|6.12
|22:30
|
Фулхэм – Нот. Форест
|5 : 0
|6.12
|22:30
|
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
|0 : 2
|6.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|0 : 2
|6.12
|23:15
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|1 : 0
|6.12
|23:15
|
МЮ – Челси
|2 : 1
|7.12
|22:30
|
Эвертон – Ньюкасл
|- : -
|7.12
|23:15
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|9
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|12
|1
|5
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2