Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:45

«Абсолютный позор». Что звезды футбола думают о скандальном побеге Криштиану со стадиона

Роналду ругают за истерику и уход со стадиона «МЮ» до финального свистка
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду разминается в составе «МЮ» во время матча с «Тоттенхэмом».
Фото Reuters
Роналду (верхний ряд, справа) на скамейке запасных «МЮ» в игре с «Тоттенхэмом».
Фото Reuters
1/2
Тен Хаг пообещал с ним разобраться.

В среду «Манчестер Юнайтед» одержал важную победу над «Тоттенхэмом» — команда Эрика тен Хага победила 2:0 и максимально приблизилась к топ-4. Это была одна из лучших игр «МЮ» в этом сезоне, но результат затмил собой поступок Криштиану Роналду. Португалец весь матч просидел на скамейке запасных, а на 90-й минуте, еще до начала добавленного времени, покинул ее и исчез в тоннеле «Олд Траффорд». The Athletic уточняет: Роналду ушел даже не в раздевалку, а на улицу. То есть Криштиану покинул стадион, не дождавшись финального свистка.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 22:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:0
Тоттенхэм Хотспур

После игры тен Хага спросили о поступке Роналду. Голландец ответил: «Я видел его, но не общался с ним. Разберусь с этим завтра, а сегодня мы отмечаем победу».

Большинство экспертов и болельщиков в соцсетях осудили Криштиану. К примеру, экс-защитник сборной Англии Дэнни Миллз назвал поступок Роналду «абсолютным позором», подчеркнув также, что таким образом Роналду ставит себя выше клуба.

А вот бывший хавбек «МЮ» Рой Кин раскритиковал клуб: «Юнайтед» ведет себя неуважительно по отношению к Роналду. Его нужно было отпустить во время трансферного окна. Тренер говорил, что ему требовались различные варианты игры, но нельзя оставлять Криштиану для скамейки. Он один из лучших игроков всех времен. А тен Хаг не собирается использовать Роналду, и чем дальше, тем хуже это выглядит".

Другой бывший игрок «МЮ» Патрис Эвра предположил, что скандал раздут: «Может, он сказал тен Хагу, что пойдет в раздевалку».

&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вест Хэм&raquo;. Гол Дарвина Нуньеса. «Ливерпуль» набирает ход, ВАР издевается над Бензема, «МЮ» снова обыграл топ-соперника

Роналду в этом чемпионате всего дважды выходил в стартовом составе. В матче предыдущего тура с «Ньюкаслом» Криштиану появился в основе, но был заменен на 72-й минуте — и явно был этим недоволен. На этот раз тренер не предоставил португальцу ни секунды игрового времени.

Но не первый раз в этом сезоне он остается на скамейке запасных весь матч. То же самое было в дерби с «Манчестер Сити», после чего тен Хаг сказал: «Я не выпустил Криштиану на поле из уважения к его карьере». Тогда, правда, тренер «МЮ» израсходовал все пять замен, а сейчас он мог выпустить еще двоих футболистов, но не сделал этого.

При этом Роналду провел в разминочной зоне весь второй тайм, а в конце встречи стадион даже запел песню в его честь. Это можно было расценить как просьбу от болельщиков выпустить Криштиану на газон, но тен Хаг ее не услышал или проигнорировал. Последнюю замену тренер совершил на 87-й минуте, когда на поле вышли Эланга и Эриксен. В это время Роналду стоял в манишке прямо за ними, а не в разминочной зоне или у скамейки запасных. Через пару минут он ушел со стадиона.

Криштиану Роналду. Роналду установил великое достижение, но все равно не станет основным в «МЮ». Что будет дальше с его карьерой?

Подобный поступок Роналду уже совершал в этом сезоне. В июле «МЮ» дома проводил товарищеский матч с «Райо Вальекано», в котором Криштиану был заменен в перерыве. Примерно за десять минут до конца встречи фанаты сфотографировали Роналду за пределами «Олд Траффорд». Уже тогда тен Хаг осудил поведение португальца. «Я однозначно не могу принять подобное, — подчеркнул голландец. — Это неприемлемо, что относится ко всем. Мы — команда, и мы должны оставаться вместе до самого конца».

Официальной реакции от клуба пока не последовало. Следующая игра у «МЮ» уже в субботу против «Челси».

Криштиану Роналду
Патрис Эвра
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Рой Кин
Эрик тен Хаг
15
10
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федотов и Абаскаль получили дисквалификации: «Достали из видео все»
«Русский спас клуб и вывел его в АПЛ»: российский миллиардер покидает английский футбол
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Криштиану Роналду хотел снова уйти из «МЮ», но ему было некуда деваться
Фердинанд считает, что «МЮ» должен разорвать контракт с Роналду, если тренер не видит его в старте
Криштиану Роналду покинул стадион «МЮ» до финального свистка в матче с «Тоттенхэмом»
Эвра призвал перестать говорить о Роналду каждый день
Линекер — о поведении Роналду: «Это неприемлемо»
Анри: «Тен Хаг в «МЮ» ради команды, а не ради Роналду»
Мартинес назвал две главные проблемы Роналду в «Манчестер Юнайетд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Русский спас клуб и вывел его в АПЛ». Последний российский миллиардер покидает английский футбол
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
4
 Челси 10 6 2 2 15-10 20
5
 МЮ 10 6 1 3 15-15 19
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 10 4 4 2 22-12 16
8
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
9
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
10
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
11
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
12
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
13
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
14
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
15
 Эвертон 11 2 4 5 8-12 10
16
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
17
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
18
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
19
 Нот. Форест 11 1 3 7 7-23 6
20
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 0 : 1
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 0 : 0
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 0
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 0
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 8 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 7 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости