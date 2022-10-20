«Абсолютный позор». Что звезды футбола думают о скандальном побеге Криштиану со стадиона
В среду «Манчестер Юнайтед» одержал важную победу над «Тоттенхэмом» — команда Эрика тен Хага победила 2:0 и максимально приблизилась к топ-4. Это была одна из лучших игр «МЮ» в этом сезоне, но результат затмил собой поступок Криштиану Роналду. Португалец весь матч просидел на скамейке запасных, а на 90-й минуте, еще до начала добавленного времени, покинул ее и исчез в тоннеле «Олд Траффорд». The Athletic уточняет: Роналду ушел даже не в раздевалку, а на улицу. То есть Криштиану покинул стадион, не дождавшись финального свистка.
После игры тен Хага спросили о поступке Роналду. Голландец ответил: «Я видел его, но не общался с ним. Разберусь с этим завтра, а сегодня мы отмечаем победу».
Большинство экспертов и болельщиков в соцсетях осудили Криштиану. К примеру, экс-защитник сборной Англии Дэнни Миллз назвал поступок Роналду «абсолютным позором», подчеркнув также, что таким образом Роналду ставит себя выше клуба.
А вот бывший хавбек «МЮ» Рой Кин раскритиковал клуб: «Юнайтед» ведет себя неуважительно по отношению к Роналду. Его нужно было отпустить во время трансферного окна. Тренер говорил, что ему требовались различные варианты игры, но нельзя оставлять Криштиану для скамейки. Он один из лучших игроков всех времен. А тен Хаг не собирается использовать Роналду, и чем дальше, тем хуже это выглядит".
Другой бывший игрок «МЮ» Патрис Эвра предположил, что скандал раздут: «Может, он сказал тен Хагу, что пойдет в раздевалку».
Роналду в этом чемпионате всего дважды выходил в стартовом составе. В матче предыдущего тура с «Ньюкаслом» Криштиану появился в основе, но был заменен на 72-й минуте — и явно был этим недоволен. На этот раз тренер не предоставил португальцу ни секунды игрового времени.
Но не первый раз в этом сезоне он остается на скамейке запасных весь матч. То же самое было в дерби с «Манчестер Сити», после чего тен Хаг сказал: «Я не выпустил Криштиану на поле из уважения к его карьере». Тогда, правда, тренер «МЮ» израсходовал все пять замен, а сейчас он мог выпустить еще двоих футболистов, но не сделал этого.
При этом Роналду провел в разминочной зоне весь второй тайм, а в конце встречи стадион даже запел песню в его честь. Это можно было расценить как просьбу от болельщиков выпустить Криштиану на газон, но тен Хаг ее не услышал или проигнорировал. Последнюю замену тренер совершил на 87-й минуте, когда на поле вышли Эланга и Эриксен. В это время Роналду стоял в манишке прямо за ними, а не в разминочной зоне или у скамейки запасных. Через пару минут он ушел со стадиона.
Подобный поступок Роналду уже совершал в этом сезоне. В июле «МЮ» дома проводил товарищеский матч с «Райо Вальекано», в котором Криштиану был заменен в перерыве. Примерно за десять минут до конца встречи фанаты сфотографировали Роналду за пределами «Олд Траффорд». Уже тогда тен Хаг осудил поведение португальца. «Я однозначно не могу принять подобное, — подчеркнул голландец. — Это неприемлемо, что относится ко всем. Мы — команда, и мы должны оставаться вместе до самого конца».
Официальной реакции от клуба пока не последовало. Следующая игра у «МЮ» уже в субботу против «Челси».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|
3
|Тоттенхэм
|11
|7
|2
|2
|22-12
|23
|
4
|Челси
|10
|6
|2
|2
|15-10
|20
|
5
|МЮ
|10
|6
|1
|3
|15-15
|19
|
6
|Ньюкасл
|11
|4
|6
|1
|18-9
|18
|
7
|Ливерпуль
|10
|4
|4
|2
|22-12
|16
|
8
|Брайтон
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Брентфорд
|11
|3
|5
|3
|18-17
|14
|
10
|Кр. Пэлас
|10
|3
|4
|3
|12-13
|13
|
11
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|
12
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|16-20
|12
|
13
|Вест Хэм
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|
14
|Саутгемптон
|11
|3
|2
|6
|10-18
|11
|
15
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|8-12
|10
|
16
|Лидс
|9
|2
|3
|4
|11-13
|9
|
17
|Астон Вилла
|10
|2
|3
|5
|7-13
|9
|
18
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|
19
|Нот. Форест
|11
|1
|3
|7
|7-23
|6
|
20
|Лестер
|10
|1
|2
|7
|15-24
|5
|18.10
|21:30
|
Брайтон – Нот. Форест
|0 : 0
|18.10
|22:15
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|2 : 1
|19.10
|21:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|19.10
|21:30
|
Борнмут – Саутгемптон
|0 : 1
|19.10
|21:30
|
Брентфорд – Челси
|0 : 0
|19.10
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|1 : 0
|19.10
|21:30
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|1 : 0
|19.10
|22:15
|
МЮ – Тоттенхэм
|2 : 0
|20.10
|21:30
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|20.10
|22:15
|
Лестер – Лидс
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|8
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|7
|1
|0