«Абсолютный позор». Что звезды футбола думают о скандальном побеге Криштиану со стадиона

Тен Хаг пообещал с ним разобраться.

В среду «Манчестер Юнайтед» одержал важную победу над «Тоттенхэмом» — команда Эрика тен Хага победила 2:0 и максимально приблизилась к топ-4. Это была одна из лучших игр «МЮ» в этом сезоне, но результат затмил собой поступок Криштиану Роналду. Португалец весь матч просидел на скамейке запасных, а на 90-й минуте, еще до начала добавленного времени, покинул ее и исчез в тоннеле «Олд Траффорд». The Athletic уточняет: Роналду ушел даже не в раздевалку, а на улицу. То есть Криштиану покинул стадион, не дождавшись финального свистка.

После игры тен Хага спросили о поступке Роналду. Голландец ответил: «Я видел его, но не общался с ним. Разберусь с этим завтра, а сегодня мы отмечаем победу».

Большинство экспертов и болельщиков в соцсетях осудили Криштиану. К примеру, экс-защитник сборной Англии Дэнни Миллз назвал поступок Роналду «абсолютным позором», подчеркнув также, что таким образом Роналду ставит себя выше клуба.

А вот бывший хавбек «МЮ» Рой Кин раскритиковал клуб: «Юнайтед» ведет себя неуважительно по отношению к Роналду. Его нужно было отпустить во время трансферного окна. Тренер говорил, что ему требовались различные варианты игры, но нельзя оставлять Криштиану для скамейки. Он один из лучших игроков всех времен. А тен Хаг не собирается использовать Роналду, и чем дальше, тем хуже это выглядит".

Другой бывший игрок «МЮ» Патрис Эвра предположил, что скандал раздут: «Может, он сказал тен Хагу, что пойдет в раздевалку».

Роналду в этом чемпионате всего дважды выходил в стартовом составе. В матче предыдущего тура с «Ньюкаслом» Криштиану появился в основе, но был заменен на 72-й минуте — и явно был этим недоволен. На этот раз тренер не предоставил португальцу ни секунды игрового времени.

Но не первый раз в этом сезоне он остается на скамейке запасных весь матч. То же самое было в дерби с «Манчестер Сити», после чего тен Хаг сказал: «Я не выпустил Криштиану на поле из уважения к его карьере». Тогда, правда, тренер «МЮ» израсходовал все пять замен, а сейчас он мог выпустить еще двоих футболистов, но не сделал этого.

При этом Роналду провел в разминочной зоне весь второй тайм, а в конце встречи стадион даже запел песню в его честь. Это можно было расценить как просьбу от болельщиков выпустить Криштиану на газон, но тен Хаг ее не услышал или проигнорировал. Последнюю замену тренер совершил на 87-й минуте, когда на поле вышли Эланга и Эриксен. В это время Роналду стоял в манишке прямо за ними, а не в разминочной зоне или у скамейки запасных. Через пару минут он ушел со стадиона.

Подобный поступок Роналду уже совершал в этом сезоне. В июле «МЮ» дома проводил товарищеский матч с «Райо Вальекано», в котором Криштиану был заменен в перерыве. Примерно за десять минут до конца встречи фанаты сфотографировали Роналду за пределами «Олд Траффорд». Уже тогда тен Хаг осудил поведение португальца. «Я однозначно не могу принять подобное, — подчеркнул голландец. — Это неприемлемо, что относится ко всем. Мы — команда, и мы должны оставаться вместе до самого конца».

Официальной реакции от клуба пока не последовало. Следующая игра у «МЮ» уже в субботу против «Челси».