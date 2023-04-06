Лэмпард — в «Челси». Вы серьезно?
Неочевидный кандидат
Во вторник «Челси» уже без Грэма Поттера принимал дома «Ливерпуль». Командой тогда руководил Бруно Сальтор — очевидный временщик, которому определенно рано биться с «Реалом» в Лиге чемпионов. Операторы тщетно искали на стадионе Юлиана Нагельсманна и Луиса Энрике — двух фаворитов на пост главного тренера «Челси». Зато нашли Фрэнка Лэмпарда: лучший бомбардир в истории клуба сидит без работы уже два месяца и, как казалось, просто пришел посмотреть на игру бывшей команды.
И правда, что удивительного в его визите? Лэмпарду на «Стэмфорд Бридж» рады всегда. Он легендарная для клуба личность, статус которой не подорвет ничто. Даже после его увольнения из «Челси» в 2021 году фанаты синих не сняли с трибун баннер со словами «мы верим в Фрэнка». Все были уверены: Лэмпард тут не по работе. Хотя в соцсетях шутили над назначением экс-полузащитника лондонцев.
Контракт на два месяца
Оказалось, зря шутили. Пока журналисты следили за перемещениями Луиса Энрике по Лондону и выуживали крупицы информации из окружения Нагельсманна, Лэмпард тихо вел переговоры с «Челси». К вечеру среды все стало ясно: и главный инсайдер Европы Фабрицио Романо, и главный инсайдер Англии Дэвид Орнштейн сообщили о скором назначении Лэмпарда. А в четверг клуб сделал официальное объявление.
Контракт 44-летнего тренера рассчитан до конца сезона. Вместе с Лэмпардом в штаб войдут не только его многолетние помощники Джо Эдвардс и Крис Джонс, но и Эшли Коул — экс-защитник сборной Англии раньше не ассистировал Лэмпарду в «Челси», хотя работал с ним в «Эвертоне».
В ливерпульском клубе экс-полузащитник «Челси» пробыл всего год: Лэмпард помог «Эвертону» спастись от вылета в прошлом сезоне, но в этом «ириски» совсем не впечатляли. Команда выиграла всего три из 20 матчей в АПЛ при Фрэнке, так что январская отставка выглядела более чем ожидаемой. Без Лэмпарда «Эвертону» лучше: новый главный тренер Шон Дайч уже одержал те же три победы и выгреб команду из зоны вылета.
Много вопросов
Как при таком раскладе можно всерьез рассматривать Лэмпарда главным тренером топ-клуба, да еще и кризисного? Если бы он преуспел в «Эвертоне», тогда вопросов не возникало бы, но разве он заслужил повышение и второй шанс на «Стэмфорд Бридж»? И самый главный вопрос: если вы не можете назначить постоянного тренера сейчас, то зачем вообще надо было увольнять Поттера? Что Лэмпард даст команде нового за эти два месяца?
Вопросов — тьма, но владелец «Челси» Тодд Боэли за неполный год уже приучил нас к хаотичному стилю руководства клубом. Отставка Поттера именно сейчас выглядела странно, но ее хотя бы можно было оправдать, если бы пришел Нагельсманн или Энрике. Назначение Лэмпарда временщиком говорит о том, что решение Боэли об увольнении Поттера — импульсивное, а не запланированное. Он сначала сделал, а уже потом начал думать.
Логика есть
Но критиковать Боэли и «Челси» сейчас модно и просто. Куда сложнее отыскать логику в его решении и посмотреть на ситуации с его стороны. Как сообщают инсайдеры, Нагельсманн и Энрике не захотели принимать команду сейчас, зато продолжат переговоры с «Челси» для летнего назначения. Оставлять неопытного Бруно Сальтора во главе команды было опасно, ведь впереди «Реал». Значит, требовался кто-то лояльный и согласный поруководить «Челси» пару месяцев.
По всем параметрам подходили только двое — Гус Хиддинк и Лэмпард. Но 76-летнего голландца, конечно, никто не рассматривал — его карьера позади, да и вряд ли друг Романа Абрамовича будет помогать сменившему его американцу. А Лэмпард как раз не очень хорошо попрощался с прежним руководством клуба. The Telegraph писал, что Фрэнк полтора года не общался с Абрамовичем и редко находил общий язык с Мариной Грановской. Гендиректор «Челси» недолюбливала Фрэнка и без сожаления заменила его на Томаса Тухеля зимой 2021-го. Другими словами, возвращение Лэмпарда на «Стэмфорд Бридж» при прежнем руководстве было бы невозможно, но он точно счастлив туда вернуться. А значит, предельно мотивирован.
Еще один плюс Лэмпарда — опыт работы в кризисных условиях. Он пришел в «Челси» в 2019 году, когда ФИФА наложила на синих запрет на регистрацию новичков. Целый сезон Лэмпард работал с «чужим» составом, но довел команду до зоны Лиги чемпионов и финала Кубка Англии. В тяжелых условиях Фрэнк был вынужден чаще доверять молодежи, и именно тогда расцвели Маунт, Джеймс, Эбрахам, Хадсон-Одои, Томори и Пулишич.
Отсюда вытекает третий плюс Лэмпарда-тренера: умение работать с молодежью. У «Челси» сейчас не только перегруженный футболистами состав, но и достаточно молодежи: Фернандес, Мудрик, оба Фофана, Бадьяшиль, Броя, Мадуэке, Чуквуэмека. По логике боссов «Челси», Лэмпард должен им помочь выйти на новый уровень. Важно и то, что Фрэнк гораздо темпераментнее Поттера — он публично ругался с Юргеном Клоппом и ломал руку, празднуя победный гол «Эвертона». На контрасте это может хорошо повлиять на команду.
Боэли верит, что запала Фрэнка должно хватить на два месяца. Его работа в «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертоне» показывает, что он действительно может давать результат на короткой дистанции, а вот с длинной — пока проблемы. Поэтому какая-то логика в назначении Лэмпарда есть, хотя это все равно не выглядит идеальным решением. Однако если «Челси» снова выиграет Лигу чемпионов с временщиком, как было с Роберто Ди Маттео в 2012-м, то Боэли мигом станет королем.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|Ньюкасл
|28
|14
|11
|3
|46-20
|53
|
4
|Тоттенхэм
|29
|15
|5
|9
|53-41
|50
|
5
|МЮ
|28
|16
|5
|7
|42-37
|53
|
6
|Брайтон
|27
|13
|7
|7
|51-34
|46
|
7
|Астон Вилла
|29
|13
|5
|11
|39-40
|44
|
8
|Ливерпуль
|28
|12
|7
|9
|48-33
|43
|
9
|Брентфорд
|29
|10
|13
|6
|46-38
|43
|
10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|
11
|Челси
|29
|10
|9
|10
|29-30
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
13
|Лидс
|29
|7
|8
|14
|38-49
|29
|
14
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|
15
|Вест Хэм
|28
|7
|6
|15
|26-39
|27
|
16
|Эвертон
|29
|6
|9
|14
|23-41
|27
|
17
|Нот. Форест
|29
|6
|9
|14
|24-52
|27
|
18
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|27-57
|27
|
19
|Лестер
|29
|7
|4
|18
|40-51
|25
|
20
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
|8.04
|14:30
|
МЮ – Эвертон
|- : -
|8.04
|17:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|- : -
|8.04
|17:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|- : -
|8.04
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|8.04
|17:00
|
Лестер – Борнмут
|- : -
|8.04
|17:00
|
Тоттенхэм – Брайтон
|- : -
|8.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|8.04
|19:30
|
Саутгемптон – Ман. Сити
|- : -
|9.04
|16:00
|
Лидс – Кр. Пэлас
|- : -
|9.04
|18:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|22
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|17
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|27
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5