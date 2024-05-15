Уокер — о победе над «Тоттенхэмом»: «Было очень сложно из-за эмоций, но ребята выполнили свою работу»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер подвел итоги матча 37-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

«Было очень сложно из-за эмоций, но ребята выполнили свою работу. Это на шаг ближе к чемпионству. Нужно воспринимать каждую игру такой, какая она есть. Мы готовимся, восстанавливаемся, впереди «Вест Хэм» — это еще один финал, и, надеюсь, мы сможем войти в историю великого клуба. Было видно, что соперник поставил на кон все, чтобы выиграть игру», — приводит слова Уокера Sky Sports.

«Манчестер Сити» (88 очков) возглавил турнирную таблицу АПЛ перед последним матчем чемпионата Англии, обойдя «Арсенал» (86). В последнем туре «горожане» дома примут «Вест Хэм», а «канониры» на своем поле сыграют с «Эвертоном». Обе игры пройдут 19 мая.