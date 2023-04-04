АПЛ — лидер по тренерским отставкам в Европе. Во всем виноваты очень большие деньги
АПЛ превратилась в лигу отставок
Увольнение главного тренера «Челси» Грэма Поттера (а это именно оно, пусть официально расставание и оформлено «по обоюдному согласию»), громыхнувшее в воскресенье вечером, — большое событие не только само по себе. Дополнительный интерес ему придает и следующий контекст: это уже 13-я отставка в АПЛ по ходу нынешнего сезона, и это рекорд лиги — так много тренерских перестановок не было еще никогда. Прежде больше 10 увольнений за один чемпионат не было.
На невиданные прежде показатели клубы вышли в последние две недели марта. 17 марта, в День святого Патрика, «Кристал Пэлас» повторил достижение (10), уволив Патрика Виейра. Рекордной (11-й) стала отставка Антонио Конте из «Тоттенхэма», ну а вскоре после этого «Лестер» и «Челси» подняли планку, расставшись с Бренданом Роджерсом и Поттером соответственно.
Как видим, тренеров по ходу сезона поменяли 11 клубов АПЛ, а в «Челси» и «Саутгемптоне» провернули аж по две отставки за сезон (тут мы не считаем и. о., работавших по 1-2 матча в промежутке между увольнением и новым назначением). В случае с «Брайтоном» перестановки были вынужденными — «Челси» забрал Поттера, пусть и за солидную компенсацию, пришлось искать замену.
Но в любом случае 13 отставок — это очень много. Больше всего в топ-5 европейских чемпионатов, хотя опередить Францию получилось только в минувшие выходные. В АПЛ увольняют тренеров почти в два раза чаще, чем в Испании и Италии, хотя мы привыкли считать, что именно там перестановок традиционно больше всего. В ла лиге вообще какая-то уникальная история: из семи отставок две приходятся на «Севилью» и три на «Эльче», то есть тренеры сменились всего в четырех клубах.
То есть налицо явно аномальная ситуация, поэтому резонно задаться вопросом: а что вообще происходит?
Увольняют в основном из аутсайдеров за плохие результаты
Прежде всего нужно отметить очень показательный момент. Тренеры сменились в восьми из девяти клубов, занимающих в таблице места с 12-го по 20-е. Перестановок не было только в «Ноттингем Форест», где продолжает работать Стив Купер. Добавьте сюда два увольнения в «Челси», который сейчас 11-й, — то есть 10 отставок из 12 произошли в клубах из нижней части таблицы. «Астон Вилла» сейчас 9-я, но на момент увольнения Стивена Джеррарда плелась 17-й, лишь на три очка опережая шедший последним «НФ».
Из этого ряда выбивается только «Брайтон», про который мы уже сказали, и «Тоттенхэм». То есть подавляющее большинство отставок случилось в командах из нижней части таблицы, и связаны они с плохими результатами и надеждой таким образом исправить ситуацию. Где-то, как в «Астон Вилле», это сработало, где-то, как в идущем на дно «Саутгемптоне», — нет. Каждый случай можно разбирать индивидуально, но тенденция очевидна.
Если взять прошлый сезон, где были рекордные на тот момент десять отставок, то восемь из них случились в командах, закончивших чемпионат в нижней части таблицы (еще две — это «МЮ» и «Тоттенхэм», причем в последнем случае вопросы вызывает не увольнение Нуну, а сам факт его назначения летом). Очень показательно, что сменились тренеры во всех пяти последних командах — тех, что заняли места с 16-го по 20-е.
То есть тенденция, о которой говорилось выше, — много отставок, и почти все они в нижней части таблицы в связи с плохими результатами — выглядит вполне оформившейся.
Для сравнения возьмем пару сезонов из середины 2010-х, которые не отмечены никакими рекордами по числу отставок. Чемпионат-2014/15: семь отставок, две из них в одном клубе — «Кристал Пэлас», который в итоге финишировал 10-м. Остальные пять — в командах из нижней части таблицы. При этом в двух вылетевших клубах — «Халле» и «Бернли» — тренеры по ходу сезона не менялись, Стив Брюс и Шон Дайч отработали чемпионат от начала и до конца.
Следующий сезон — 2015/16. Те же семь отставок, что и годом ранее, две из них в одном клубе — быстро утонувшей «Астон Вилле» (20-е место со всего 17 очками). Еще две перестановки были в топ-клубах — «Ливерпуле» (Юрген Клопп вместо Брендана Роджерса) и «Челси» (скандальный уход Жозе Моуринью, сезон дорабатывал Гус Хиддинк). Остальные три — в командах из нижней части таблицы, при этом вылетевший «Норвич» тренера не менял.
Очевидно, что все это резко контрастирует с ситуацией последних лет.
АПЛ — элитный клуб, откуда нельзя выпасть
Что изменилось? Ответ, как кажется, следующий: за эти годы АПЛ стала еще более богатой и могущественной, все больше походя на пресловутую Суперлигу или североамериканскую спортивную лигу. Все последние трансферные окна это максимально доступно демонстрируют — даже вышедший из чемпионшипа «Ноттингем» способен взрывать рынок. В 2016 году как раз начал действовать тот самый телеконтракт на пять миллиардов фунтов (плюс зарубежные рынки еще на несколько миллиардов), который затем дважды продлевался на плюс-минус тех же условиях (последний раз — перед началом этого сезона).
Быть в АПЛ — значит быть в суперэлитном клубе. Разница с чемпионшипом — колоссальная. Просто для сравнения: действующий телеконтракт английской футбольной лиги, куда входят три следующих за АПЛ профессиональных дивизиона (чемпионшип, лига 1 и лига 2), со Sky Sports составляет примерно 119 миллионов фунтов за сезон. И это на всех. В АПЛ столько за сезон зарабатывает аутсайдер. И это только ТВ, ведь и матч-дэй, и доходы от коммерческой деятельности в элите совсем другие. Да, футбольная лига, как писала в феврале The Daily Mail, рассчитывает с 2024 года увеличить ТВ-контракт до 200 миллионов в год, но разрыв все равно останется колоссальным.
Поэтому вылет из АПЛ — это очень больно и очень плохо, прежде всего в финансовом плане. Да, есть неплохие «золотые парашюты», но если не вернуться обратно за сезон, можно увязнуть в очень страшном болоте. Потому что пандемия очень сильно ударила по футбольной лиге — многие клубы из низших дивизионов так и не оправились от вызванного ковидом падения доходов. Репортажи из низов английского футбола, регулярно появляющиеся в медиа, оставляют грустное послевкусие.
Поэтому нужно всеми силами цепляться за АПЛ. Отсюда — рост давления на тренеров и количества отставок. Истории вроде Даниэля Фарке, который выходил с «Норвичем» в элиту, вылетал, потом снова возвращался, построив красивый авторский проект, или Дайча, который, вылетев с «Бернли» в 2015-м, продолжал работу, вернулся в АПЛ и в итоге довел команду до еврокубков, больше, увы, не работают.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|МЮ
|27
|15
|5
|7
|41-37
|50
|
4
|Тоттенхэм
|29
|15
|5
|9
|53-41
|50
|
5
|Ньюкасл
|27
|13
|11
|3
|41-19
|50
|
6
|Брайтон
|26
|12
|7
|7
|49-34
|43
|
7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|
8
|Ливерпуль
|27
|12
|6
|9
|48-33
|42
|
9
|Астон Вилла
|28
|12
|5
|11
|37-39
|41
|
10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|
11
|Челси
|28
|10
|8
|10
|29-30
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|
14
|Нот. Форест
|28
|6
|9
|13
|23-50
|27
|
15
|Борнмут
|28
|7
|6
|15
|27-55
|27
|
16
|Лидс
|28
|6
|8
|14
|36-48
|26
|
17
|Эвертон
|29
|6
|9
|14
|23-41
|27
|
18
|Лестер
|28
|7
|4
|17
|39-49
|25
|
19
|Вест Хэм
|27
|7
|6
|14
|25-34
|27
|
20
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
|12.01
|23:00
|
Фулхэм – Челси
|2 : 1
|18.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|1 : 1
|19.01
|23:00
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|4 : 2
|1.03
|22:45
|
Арсенал – Эвертон
|4 : 0
|1.03
|23:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|15.03
|22:30
|
Саутгемптон – Брентфорд
|0 : 2
|4.04
|21:45
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|4.04
|21:45
|
Лидс – Нот. Форест
|- : -
|4.04
|21:45
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|5.04
|22:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|22
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|17
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|27
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5