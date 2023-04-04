АПЛ — лидер по тренерским отставкам в Европе. Во всем виноваты очень большие деньги

Так часто, как в Англии, не увольняют больше нигде.

АПЛ превратилась в лигу отставок

Увольнение главного тренера «Челси» Грэма Поттера (а это именно оно, пусть официально расставание и оформлено «по обоюдному согласию»), громыхнувшее в воскресенье вечером, — большое событие не только само по себе. Дополнительный интерес ему придает и следующий контекст: это уже 13-я отставка в АПЛ по ходу нынешнего сезона, и это рекорд лиги — так много тренерских перестановок не было еще никогда. Прежде больше 10 увольнений за один чемпионат не было.

На невиданные прежде показатели клубы вышли в последние две недели марта. 17 марта, в День святого Патрика, «Кристал Пэлас» повторил достижение (10), уволив Патрика Виейра. Рекордной (11-й) стала отставка Антонио Конте из «Тоттенхэма», ну а вскоре после этого «Лестер» и «Челси» подняли планку, расставшись с Бренданом Роджерсом и Поттером соответственно.

Как видим, тренеров по ходу сезона поменяли 11 клубов АПЛ, а в «Челси» и «Саутгемптоне» провернули аж по две отставки за сезон (тут мы не считаем и. о., работавших по 1-2 матча в промежутке между увольнением и новым назначением). В случае с «Брайтоном» перестановки были вынужденными — «Челси» забрал Поттера, пусть и за солидную компенсацию, пришлось искать замену.

Но в любом случае 13 отставок — это очень много. Больше всего в топ-5 европейских чемпионатов, хотя опередить Францию получилось только в минувшие выходные. В АПЛ увольняют тренеров почти в два раза чаще, чем в Испании и Италии, хотя мы привыкли считать, что именно там перестановок традиционно больше всего. В ла лиге вообще какая-то уникальная история: из семи отставок две приходятся на «Севилью» и три на «Эльче», то есть тренеры сменились всего в четырех клубах.

То есть налицо явно аномальная ситуация, поэтому резонно задаться вопросом: а что вообще происходит?

Увольняют в основном из аутсайдеров за плохие результаты

Прежде всего нужно отметить очень показательный момент. Тренеры сменились в восьми из девяти клубов, занимающих в таблице места с 12-го по 20-е. Перестановок не было только в «Ноттингем Форест», где продолжает работать Стив Купер. Добавьте сюда два увольнения в «Челси», который сейчас 11-й, — то есть 10 отставок из 12 произошли в клубах из нижней части таблицы. «Астон Вилла» сейчас 9-я, но на момент увольнения Стивена Джеррарда плелась 17-й, лишь на три очка опережая шедший последним «НФ».

Из этого ряда выбивается только «Брайтон», про который мы уже сказали, и «Тоттенхэм». То есть подавляющее большинство отставок случилось в командах из нижней части таблицы, и связаны они с плохими результатами и надеждой таким образом исправить ситуацию. Где-то, как в «Астон Вилле», это сработало, где-то, как в идущем на дно «Саутгемптоне», — нет. Каждый случай можно разбирать индивидуально, но тенденция очевидна.

Если взять прошлый сезон, где были рекордные на тот момент десять отставок, то восемь из них случились в командах, закончивших чемпионат в нижней части таблицы (еще две — это «МЮ» и «Тоттенхэм», причем в последнем случае вопросы вызывает не увольнение Нуну, а сам факт его назначения летом). Очень показательно, что сменились тренеры во всех пяти последних командах — тех, что заняли места с 16-го по 20-е.

То есть тенденция, о которой говорилось выше, — много отставок, и почти все они в нижней части таблицы в связи с плохими результатами — выглядит вполне оформившейся.

Для сравнения возьмем пару сезонов из середины 2010-х, которые не отмечены никакими рекордами по числу отставок. Чемпионат-2014/15: семь отставок, две из них в одном клубе — «Кристал Пэлас», который в итоге финишировал 10-м. Остальные пять — в командах из нижней части таблицы. При этом в двух вылетевших клубах — «Халле» и «Бернли» — тренеры по ходу сезона не менялись, Стив Брюс и Шон Дайч отработали чемпионат от начала и до конца.

Следующий сезон — 2015/16. Те же семь отставок, что и годом ранее, две из них в одном клубе — быстро утонувшей «Астон Вилле» (20-е место со всего 17 очками). Еще две перестановки были в топ-клубах — «Ливерпуле» (Юрген Клопп вместо Брендана Роджерса) и «Челси» (скандальный уход Жозе Моуринью, сезон дорабатывал Гус Хиддинк). Остальные три — в командах из нижней части таблицы, при этом вылетевший «Норвич» тренера не менял.

Очевидно, что все это резко контрастирует с ситуацией последних лет.

Грэм Поттер. Фото AFP

АПЛ — элитный клуб, откуда нельзя выпасть

Что изменилось? Ответ, как кажется, следующий: за эти годы АПЛ стала еще более богатой и могущественной, все больше походя на пресловутую Суперлигу или североамериканскую спортивную лигу. Все последние трансферные окна это максимально доступно демонстрируют — даже вышедший из чемпионшипа «Ноттингем» способен взрывать рынок. В 2016 году как раз начал действовать тот самый телеконтракт на пять миллиардов фунтов (плюс зарубежные рынки еще на несколько миллиардов), который затем дважды продлевался на плюс-минус тех же условиях (последний раз — перед началом этого сезона).

Быть в АПЛ — значит быть в суперэлитном клубе. Разница с чемпионшипом — колоссальная. Просто для сравнения: действующий телеконтракт английской футбольной лиги, куда входят три следующих за АПЛ профессиональных дивизиона (чемпионшип, лига 1 и лига 2), со Sky Sports составляет примерно 119 миллионов фунтов за сезон. И это на всех. В АПЛ столько за сезон зарабатывает аутсайдер. И это только ТВ, ведь и матч-дэй, и доходы от коммерческой деятельности в элите совсем другие. Да, футбольная лига, как писала в феврале The Daily Mail, рассчитывает с 2024 года увеличить ТВ-контракт до 200 миллионов в год, но разрыв все равно останется колоссальным.

Поэтому вылет из АПЛ — это очень больно и очень плохо, прежде всего в финансовом плане. Да, есть неплохие «золотые парашюты», но если не вернуться обратно за сезон, можно увязнуть в очень страшном болоте. Потому что пандемия очень сильно ударила по футбольной лиге — многие клубы из низших дивизионов так и не оправились от вызванного ковидом падения доходов. Репортажи из низов английского футбола, регулярно появляющиеся в медиа, оставляют грустное послевкусие.

Поэтому нужно всеми силами цепляться за АПЛ. Отсюда — рост давления на тренеров и количества отставок. Истории вроде Даниэля Фарке, который выходил с «Норвичем» в элиту, вылетал, потом снова возвращался, построив красивый авторский проект, или Дайча, который, вылетев с «Бернли» в 2015-м, продолжал работу, вернулся в АПЛ и в итоге довел команду до еврокубков, больше, увы, не работают.