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Сегодня, 11:30

АПЛ — лидер по тренерским отставкам в Европе. Во всем виноваты очень большие деньги

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Патрик Виейра, Грэм Поттер, Антонио Конте
Патрик Виейра, Грэм Поттер, Антонио Конте.
Так часто, как в Англии, не увольняют больше нигде.

АПЛ превратилась в лигу отставок

Увольнение главного тренера «Челси» Грэма Поттера (а это именно оно, пусть официально расставание и оформлено «по обоюдному согласию»), громыхнувшее в воскресенье вечером, — большое событие не только само по себе. Дополнительный интерес ему придает и следующий контекст: это уже 13-я отставка в АПЛ по ходу нынешнего сезона, и это рекорд лиги — так много тренерских перестановок не было еще никогда. Прежде больше 10 увольнений за один чемпионат не было.

Сезоны в АПЛ с наибольшим числом тренерских отставок

На невиданные прежде показатели клубы вышли в последние две недели марта. 17 марта, в День святого Патрика, «Кристал Пэлас» повторил достижение (10), уволив Патрика Виейра. Рекордной (11-й) стала отставка Антонио Конте из «Тоттенхэма», ну а вскоре после этого «Лестер» и «Челси» подняли планку, расставшись с Бренданом Роджерсом и Поттером соответственно.

Все отставки главных тренеров в АПЛ в сезоне-2022/23

Как видим, тренеров по ходу сезона поменяли 11 клубов АПЛ, а в «Челси» и «Саутгемптоне» провернули аж по две отставки за сезон (тут мы не считаем и. о., работавших по 1-2 матча в промежутке между увольнением и новым назначением). В случае с «Брайтоном» перестановки были вынужденными — «Челси» забрал Поттера, пусть и за солидную компенсацию, пришлось искать замену.

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Но в любом случае 13 отставок — это очень много. Больше всего в топ-5 европейских чемпионатов, хотя опередить Францию получилось только в минувшие выходные. В АПЛ увольняют тренеров почти в два раза чаще, чем в Испании и Италии, хотя мы привыкли считать, что именно там перестановок традиционно больше всего. В ла лиге вообще какая-то уникальная история: из семи отставок две приходятся на «Севилью» и три на «Эльче», то есть тренеры сменились всего в четырех клубах.

То есть налицо явно аномальная ситуация, поэтому резонно задаться вопросом: а что вообще происходит?

Количество тренерских отставок в топ-5 европейских чемпионатов в сезоне-2022/23

Увольняют в основном из аутсайдеров за плохие результаты

Прежде всего нужно отметить очень показательный момент. Тренеры сменились в восьми из девяти клубов, занимающих в таблице места с 12-го по 20-е. Перестановок не было только в «Ноттингем Форест», где продолжает работать Стив Купер. Добавьте сюда два увольнения в «Челси», который сейчас 11-й, — то есть 10 отставок из 12 произошли в клубах из нижней части таблицы. «Астон Вилла» сейчас 9-я, но на момент увольнения Стивена Джеррарда плелась 17-й, лишь на три очка опережая шедший последним «НФ».

Из этого ряда выбивается только «Брайтон», про который мы уже сказали, и «Тоттенхэм». То есть подавляющее большинство отставок случилось в командах из нижней части таблицы, и связаны они с плохими результатами и надеждой таким образом исправить ситуацию. Где-то, как в «Астон Вилле», это сработало, где-то, как в идущем на дно «Саутгемптоне», — нет. Каждый случай можно разбирать индивидуально, но тенденция очевидна.

Если взять прошлый сезон, где были рекордные на тот момент десять отставок, то восемь из них случились в командах, закончивших чемпионат в нижней части таблицы (еще две — это «МЮ» и «Тоттенхэм», причем в последнем случае вопросы вызывает не увольнение Нуну, а сам факт его назначения летом). Очень показательно, что сменились тренеры во всех пяти последних командах — тех, что заняли места с 16-го по 20-е.

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То есть тенденция, о которой говорилось выше, — много отставок, и почти все они в нижней части таблицы в связи с плохими результатами — выглядит вполне оформившейся.

Для сравнения возьмем пару сезонов из середины 2010-х, которые не отмечены никакими рекордами по числу отставок. Чемпионат-2014/15: семь отставок, две из них в одном клубе — «Кристал Пэлас», который в итоге финишировал 10-м. Остальные пять — в командах из нижней части таблицы. При этом в двух вылетевших клубах — «Халле» и «Бернли» — тренеры по ходу сезона не менялись, Стив Брюс и Шон Дайч отработали чемпионат от начала и до конца.

Следующий сезон — 2015/16. Те же семь отставок, что и годом ранее, две из них в одном клубе — быстро утонувшей «Астон Вилле» (20-е место со всего 17 очками). Еще две перестановки были в топ-клубах — «Ливерпуле» (Юрген Клопп вместо Брендана Роджерса) и «Челси» (скандальный уход Жозе Моуринью, сезон дорабатывал Гус Хиддинк). Остальные три — в командах из нижней части таблицы, при этом вылетевший «Норвич» тренера не менял.

Очевидно, что все это резко контрастирует с ситуацией последних лет.

Грэм Поттер
Грэм Поттер.
Фото AFP

АПЛ — элитный клуб, откуда нельзя выпасть

Что изменилось? Ответ, как кажется, следующий: за эти годы АПЛ стала еще более богатой и могущественной, все больше походя на пресловутую Суперлигу или североамериканскую спортивную лигу. Все последние трансферные окна это максимально доступно демонстрируют — даже вышедший из чемпионшипа «Ноттингем» способен взрывать рынок. В 2016 году как раз начал действовать тот самый телеконтракт на пять миллиардов фунтов (плюс зарубежные рынки еще на несколько миллиардов), который затем дважды продлевался на плюс-минус тех же условиях (последний раз — перед началом этого сезона).

Быть в АПЛ — значит быть в суперэлитном клубе. Разница с чемпионшипом — колоссальная. Просто для сравнения: действующий телеконтракт английской футбольной лиги, куда входят три следующих за АПЛ профессиональных дивизиона (чемпионшип, лига 1 и лига 2), со Sky Sports составляет примерно 119 миллионов фунтов за сезон. И это на всех. В АПЛ столько за сезон зарабатывает аутсайдер. И это только ТВ, ведь и матч-дэй, и доходы от коммерческой деятельности в элите совсем другие. Да, футбольная лига, как писала в феврале The Daily Mail, рассчитывает с 2024 года увеличить ТВ-контракт до 200 миллионов в год, но разрыв все равно останется колоссальным.

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Поэтому вылет из АПЛ — это очень больно и очень плохо, прежде всего в финансовом плане. Да, есть неплохие «золотые парашюты», но если не вернуться обратно за сезон, можно увязнуть в очень страшном болоте. Потому что пандемия очень сильно ударила по футбольной лиге — многие клубы из низших дивизионов так и не оправились от вызванного ковидом падения доходов. Репортажи из низов английского футбола, регулярно появляющиеся в медиа, оставляют грустное послевкусие.

Поэтому нужно всеми силами цепляться за АПЛ. Отсюда — рост давления на тренеров и количества отставок. Истории вроде Даниэля Фарке, который выходил с «Норвичем» в элиту, вылетал, потом снова возвращался, построив красивый авторский проект, или Дайча, который, вылетев с «Бернли» в 2015-м, продолжал работу, вернулся в АПЛ и в итоге довел команду до еврокубков, больше, увы, не работают.

Антонио Конте
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
Патрик Виейра
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«Челси» алогичен: уволил Поттера в самый неподходящий момент. При Абрамовиче такого не было
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 МЮ 27 15 5 7 41-37 50
4
 Тоттенхэм 29 15 5 9 53-41 50
5
 Ньюкасл 27 13 11 3 41-19 50
6
 Брайтон 26 12 7 7 49-34 43
7
 Брентфорд 28 10 13 5 46-37 43
8
 Ливерпуль 27 12 6 9 48-33 42
9
 Астон Вилла 28 12 5 11 37-39 41
10
 Фулхэм 28 11 6 11 39-39 39
11
 Челси 28 10 8 10 29-30 38
12
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
13
 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23-42 28
14
 Нот. Форест 28 6 9 13 23-50 27
15
 Борнмут 28 7 6 15 27-55 27
16
 Лидс 28 6 8 14 36-48 26
17
 Эвертон 29 6 9 14 23-41 27
18
 Лестер 28 7 4 17 39-49 25
19
 Вест Хэм 27 7 6 14 25-34 27
20
 Саутгемптон 29 6 5 18 23-47 23
Результаты / календарь
1 тур
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38 тур
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 1
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 4 : 2
1.03 22:45
Арсенал – Эвертон
 4 : 0
1.03 23:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
15.03 22:30
Саутгемптон – Брентфорд
 0 : 2
4.04 21:45
Борнмут – Брайтон
 - : -
4.04 21:45
Лидс – Нот. Форест
 - : -
4.04 21:45
Лестер – Астон Вилла
 - : -
5.04 22:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 22
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 17
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 27 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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