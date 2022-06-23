Самая влиятельная женщина мирового футбола покидает «Челси». Все гениальные сделки Марины Грановской

В Лондоне ее запомнят надолго.

Марина Грановская покидает «Челси» вслед за Романом Абрамовичем. Она проработала в клубе 19 лет, вела все крупные сделки и закрепилась в статусе самой влиятельной женщины мирового футбола.

«Марина — топовейший менеджер, которая признается на всех уровнях, — восхищался Леонид Слуцкий. — Когда собираются руководители клубов, она среди них бесспорный авторитет. Чтобы русской девушке добиться такого, нужно обладать незаурядными личными качествами, характером и умом. Марина очень жестко отстаивает интересы «Челси»: у клуба около 40 футболистов в арендах, и каждая сделка проходит с ее непосредственным участием. А это большое количество встреч и информации. Я не говорю уже про селекцию основного состава и какие-то коммерческие проекты. В общем, у «Челси» один из самых сильных, если не самый сильный менеджер в мировом футболе, уважаемый в Англии абсолютно всеми — от игроков и агентов, которые подписывают с ней договоры, до коллег и руководства лиги».

Мы вспомнили главные достижения Грановской, которыми «Челси» гордится до сих пор.

Переиграла «ПСЖ» в трансфере Канте

В 2016 году, после чемпионства «Лестера», «ПСЖ» мечтал приобрести Н'Голо Канте. Опорник был не против вернуться во Францию, тем более в самый богатый и мощный клуб страны. Сумма сделки оценивалась в 35-40 миллионов евро, но в ситуацию вмешалась Грановская. Она увеличила комиссию агенту Канте (до 12 миллионов евро), но не цену. А по законам Франции клубам запрещено платить комиссионные выше 10% от цены. В итоге «ПСЖ» не смог предложить «Лестеру» 120 миллионов евро и вместо Канте купил за 27,5 миллиона Гжегожа Крыховяка. «Челси» спокойно подписал Н`Голо, с которым сразу выиграл АПЛ, а через пять лет победил в Лиге чемпионов.

Марина Грановская и Петр Чех. Фото Global Look Press

Уговорила остаться Оливье Жиру

Прошлым летом Жиру покинул «Челси», но мог сделать это раньше — в 2020 году. Тогда у француза истек контракт, и он активно искал новую команду. Оливье интересовались «Тоттенхэм» и «Интер», но Грановская все же убедила форварда задержаться на «Стэмфорд Бридж» — через его жену Дженнифер.

В итоге Жиру остался в «Челси» даже в статусе игрока запаса. Но за сезон забил 11 голов (в среднем он отличался каждые 109 минут) и помог клубу выиграть Лигу чемпионов. Страйкер оформил покер в матче с «Севильей» и забил победный мяч через себя в битве с «Атлетико» в 1/8 финала.

Марина Грановская. Фото Global Look Press

Сохранила Дрогба, даже официально не работая в «Челси»

В 2008-м Дидье Дрогба пережил сразу несколько потрясений: две травмы колена, удаление и поражение в московском финале ЛЧ, а также трехматчевый бан в АПЛ за брошенную монету. За календарный год у суперзабивного форварда набралось лишь 8 голов.

Неудивительно, что «Челси» всерьез рассматривал продажу ивуарийца. Грановская еще официально не работала в клубе, но именно она убедила руководство пролонгировать контракт с Дрогба. Уже в следующем сезоне Дидье наколотил 37 мячей во всех турнирах и привел лондонцев к победе в АПЛ.

Нападающий покинул клуб только спустя четыре года — после победы в Лиге чемпионов: в финале он забил единственный гол «Челси» и реализовал послематчевый 11-метровый.

Выжала из Азара максимум

В 2019 году «Реал» наконец-то закрыл сделку по покупке лидера «Челси», за которым охотился несколько лет. Флорентино Перес во второй половине 2010-х стал экономить на трансферах, сосредоточившись на выгодных переходах. Но за Азара выложил даже не 115 миллионов евро, как все думали изначально, а 160 миллионов (реальная стоимость вскрылась спустя несколько лет).

Учитывая, что на момент трансфера у Эдена оставался всего год контракта с «Челси», а в «Реале» он больше лечится, чем играет, Грановская провернула один из самых выгодных и своевременных трансферов на выход.

Жозе Моуринью и Марина Грановская. Фото Global Look Press

Второй заход Моуринью — желание Грановской

В 2007 году «Челси» разорвал контракт с Жозе Моуринью, который привел клуб в двум чемпионским титулам подряд и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Тогда же появились слухи о разногласиях португальца с Романом Абрамовичем.

Спустя шесть лет Грановская убедила владельца, что пора уговорить Жозе вернуться. Моуринью снова появился на «Стемфорд Бридж» и впервые за пять лет снова сделал «Челси» чемпионом.

Создание института аренд

Трево Чалоба, Рубен Лофтус-Чик, Мейсон Маунт, Рис Джеймс — это игроки только из нынешнего состава синих, которые пробились в основной состав благодаря арендам. В прошлом сезоне 20 молодых футболистов «Челси» получали игровую практику в других командах. Такая стратегия помогает синим разобраться в активах и понять, кто из игроков в будущем принесет пользу первой команде, а кого можно продать за приемлемую сумму.

В следующем сезоне мы увидим новых «выпускников» такой системы: Армандо Броя, Конора Галлахера, Билли Гилмора.

***

В 2021 году итальянское издание Tuttosport признало Грановскую лучшим футбольным менеджером Европы. Судя по результатам «Челси» и персональным достижениям российского менеджера, все абсолютно заслуженно.

Константин Белов