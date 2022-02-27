Четыре незасчитанных гола, замена вратаря под 11-метровые и промах Кепы. «Ливерпуль» в сумасшедшем финале выиграл Кубок лиги
Несмотря на то что Кубок лиги считается лишь третьим по значимости турниром в Англии, «Челси» и «Ливерпуль» были серьезно настроены на завоевание титула.
Чего стоит только тренерское противостояние Юргена Клоппа и Томаса Тухеля. Тухель следовал по стопам Клоппа в «Майнце» и дортмундской «Боруссии». Сейчас оба работают в Англии и возглавляют одни из самых сильных команд Европы — «Ливерпуль» и «Челси».
Для таких больших специалистов не бывает неважных турниров.
«Через 20 лет, если вы хотите поговорить об этой команде... Я бы не удивился, если бы мы больше ничего не выиграли и люди сказали бы: «Да, они были хороши... Но они должны были выиграть больше. Поэтому мы должны попытаться взять еще несколько трофеев. Следующий шанс — и лучший шанс — представится в эти выходные», — сказал Клопп.
«Это большой вызов, яркое событие, и мы чувствуем, что готовы побороться. Мы хотим продолжить наш путь. И все-таки приятно встретиться с Юргеном в финале на «Уэмбли». Мы благодарны за такой шанс», — заявил Тухель.
#FootballStandsTogether ??#EFL | #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/8nzFDOgsOQ— Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 27, 2022
Команды начали встречу без раскачки, будто это и не финал вовсе. Уже на 6-й минуте игры Кристиан Пулишич бил по воротам Куивина Келлехера с линии вратарской, но мяч прилетел прямо в ирландского вратаря «Ливерпуля».
Позже красные перехватили инициативу, но до 30-й минуты матча они не могли создать по-настоящему опасный момент. Именно на исходе получаса игры вратарю «Челси» Эдуару Менди пришлось вступить в игру. Сенегальский голкипер отбил удар Наби Кейта на ногу Садио Мане, а добивание партнера по сборной перевел на угловой.
Однако, несмотря на визуальное преимущество «Ливерпуля», моменты «Чесли» были опаснее. На последней минуте первого тайма синие убежали в контратаку, которую завершал Мэйсон Маунт. Англичанин с лета пробил из штрафной, но немного не попал в угол.
?? HT: Chances for either side, but it remains goalless at the interval!#EFL | #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/LAS1ryEBgX— Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 27, 2022
На вторую половину игры обе команды вышли с запредельным настроем. Маунт не реализовал очередной момент, выйдя один на один с Келлехером и пробив в штангу. С третьей попытки английский полузащитник тоже не смог отличиться — на сей раз его удар из пределов штрафной пришелся прямо во вратаря.
У «Ливерпуля» во втором тайме долго не получалось обострять. На помощь им пришел Менди. Вратарь «Челси» ошибся при выносе мяча и подарил красным опасную контратаку, в результате которой Мохамед Салах вышел с ним один на один. Сенегальца форвард перекинул, но Тиаго Силва успел выбить из пустых ворот медленно летящий мяч. А гол «Ливерпуля» пришел уже в следующей атаке. После подачи со штрафного маленький Садио Мане сделал скидку головой вдоль ворот. Передачу сенегальца замкнул Жоэль Матип, буквально вбежавший в ворота. Однако после просмотра повтора главный арбитр встречи Стюарт Атвелл разглядел офсайд у Вирджила ван Дейка, который не был пассивным: голландский защитник остановил Антонио Рюдигера и не дал немцу прервать подачу на Мане.
? The goal is ruled out after a VAR check!#EFL | #CarabaoCupFinal https://t.co/oQYQF2R1Wd— Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 27, 2022
«Челси» решил не отставать от «Ливерпуля» и тут. На 78-й минуте матча Кай Хаверц ударом головой, казалось, открыл счет. Но судьи обнаружили положение вне игры у Тимо Вернера, с чьей подачи Хаверц и забил.
Havertz has the ball in the net but the flag is up!#EFL | #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/W91uTw2faB— Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 27, 2022
Матч никак не должен был заканчиваться без забитых мячей, но вратари были против. На 85-й минуте в сутолоке у ворот синих после углового футболисты «Ливерпуля» пытались внести мяч за линию, однако так и не прошили Менди. С ударом ван Дейка головой пятью минутами позже сенегалец тоже справился.
«Челси», как и «Ливерпуль», создал моментов не на один гол. Даже на 90+5-й минуте встречи синие могли отличиться. Ромелу Лукаку бил из вратарской по воротам Келлехера, но ирландец спас, успев сложиться и выбросить ногу в сторону. Командам пришлось уйти на дополнительное время.
?? FT: Extra-time it is!#EFL | #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/EY8H9FvgNa— Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 27, 2022
По традиции «Челси» сильнее начал и третий тайм. После нескольких опасных атак Лукаку ворвался в штрафную, убрал защитника на замахе и точно пробил в ближний угол. Однако не в первый раз за матч гол отменили из-за офсайда. Плечо бельгийца оказалось чуть ближе ноги ван Дейка к воротам в момент передачи.
? Offside! Lukaku beats Kelleher but the flag is up!#EFL | #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/8X8DfuVFhg— Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 27, 2022
Во втором дополнительном тайме Хаверц оформил дубль по незасчитанным голам. Немец принял передачу с левого фланга в положении «вне игры».
?? Havertz again denied by the offside flag!#EFL | #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/oL8ttQDkql— Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 27, 2022
Казалось, что тренеры и футболисты уже ничем не удивят зрителей до серии пенальти, но Тухель смог. Немецкий тренер заменил блистательно отыгравшего Менди на Кепу Ариссабалагу. В августе «Челси» смог завоевать Суперкубок УЕФА благодаря такой замене, а уже в этом розыгрыше Кубка лиги испанец выиграл для синих две серии 11-метровых — с «Астон Виллой» и «Саутгемптоном».
Final switch.— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 27, 2022
? 0-0 ? [119'] #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/hAyCewWX4i
Серия пенальти удалась — 21 удар подряд без промаха. А ошибся появившийся на замену Кепа, запустивший мяч выше ворот.
Kepa...MISSES!@LFC: ???@ChelseaFC: ???#EFL | #CarabaoCupFinal— Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 27, 2022
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|27
|21
|3
|3
|64-17
|66
|
2
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|70-20
|60
|
3
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|
4
|МЮ
|27
|13
|8
|6
|44-34
|47
|
5
|Арсенал
|24
|14
|3
|7
|38-27
|45
|
6
|Вест Хэм
|27
|13
|6
|8
|46-34
|45
|
7
|Тоттенхэм
|25
|13
|3
|9
|35-32
|42
|
8
|Вулверхэмптон
|26
|12
|4
|10
|24-21
|40
|
9
|Саутгемптон
|26
|8
|11
|7
|34-37
|35
|
10
|Брайтон
|26
|7
|12
|7
|25-30
|33
|
11
|Астон Вилла
|25
|9
|3
|13
|33-37
|30
|
12
|Кр. Пэлас
|27
|6
|12
|9
|37-38
|30
|
13
|Лестер
|23
|7
|6
|10
|37-43
|27
|
14
|Ньюкасл
|25
|5
|10
|10
|28-45
|25
|
15
|Брентфорд
|27
|6
|6
|15
|27-44
|24
|
16
|Лидс
|26
|5
|8
|13
|29-60
|23
|
17
|Эвертон
|24
|6
|4
|14
|28-41
|22
|
18
|Бернли
|24
|3
|12
|9
|22-30
|21
|
19
|Уотфорд
|26
|5
|4
|17
|25-47
|19
|
20
|Норвич
|26
|4
|5
|17
|15-55
|17
|25.02
|23:00
|
Саутгемптон – Норвич
|2 : 0
|26.02
|15:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|0 : 4
|26.02
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|0 : 2
|26.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|1 : 1
|26.02
|18:00
|
МЮ – Уотфорд
|0 : 0
|26.02
|18:30
|
Брайтон – Астон Вилла
|0 : 2
|26.02
|20:30
|
Эвертон – Ман. Сити
|0 : 1
|27.02
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|1 : 0
|16.03
|23:15
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|31.05
|00:00
|
Челси – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|11
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|6
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|13
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|14
|1
|5