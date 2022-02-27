Четыре незасчитанных гола, замена вратаря под 11-метровые и промах Кепы. «Ливерпуль» в сумасшедшем финале выиграл Кубок лиги

120 минут космического футбола и невероятная серия пенальти — такое мы забудем еще не скоро.

Несмотря на то что Кубок лиги считается лишь третьим по значимости турниром в Англии, «Челси» и «Ливерпуль» были серьезно настроены на завоевание титула.

Чего стоит только тренерское противостояние Юргена Клоппа и Томаса Тухеля. Тухель следовал по стопам Клоппа в «Майнце» и дортмундской «Боруссии». Сейчас оба работают в Англии и возглавляют одни из самых сильных команд Европы — «Ливерпуль» и «Челси».

Для таких больших специалистов не бывает неважных турниров.

«Через 20 лет, если вы хотите поговорить об этой команде... Я бы не удивился, если бы мы больше ничего не выиграли и люди сказали бы: «Да, они были хороши... Но они должны были выиграть больше. Поэтому мы должны попытаться взять еще несколько трофеев. Следующий шанс — и лучший шанс — представится в эти выходные», — сказал Клопп.

«Это большой вызов, яркое событие, и мы чувствуем, что готовы побороться. Мы хотим продолжить наш путь. И все-таки приятно встретиться с Юргеном в финале на «Уэмбли». Мы благодарны за такой шанс», — заявил Тухель.

Команды начали встречу без раскачки, будто это и не финал вовсе. Уже на 6-й минуте игры Кристиан Пулишич бил по воротам Куивина Келлехера с линии вратарской, но мяч прилетел прямо в ирландского вратаря «Ливерпуля».

Позже красные перехватили инициативу, но до 30-й минуты матча они не могли создать по-настоящему опасный момент. Именно на исходе получаса игры вратарю «Челси» Эдуару Менди пришлось вступить в игру. Сенегальский голкипер отбил удар Наби Кейта на ногу Садио Мане, а добивание партнера по сборной перевел на угловой.

Однако, несмотря на визуальное преимущество «Ливерпуля», моменты «Чесли» были опаснее. На последней минуте первого тайма синие убежали в контратаку, которую завершал Мэйсон Маунт. Англичанин с лета пробил из штрафной, но немного не попал в угол.

?? HT: Chances for either side, but it remains goalless at the interval!#EFL | #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/LAS1ryEBgX — Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 27, 2022

На вторую половину игры обе команды вышли с запредельным настроем. Маунт не реализовал очередной момент, выйдя один на один с Келлехером и пробив в штангу. С третьей попытки английский полузащитник тоже не смог отличиться — на сей раз его удар из пределов штрафной пришелся прямо во вратаря.

У «Ливерпуля» во втором тайме долго не получалось обострять. На помощь им пришел Менди. Вратарь «Челси» ошибся при выносе мяча и подарил красным опасную контратаку, в результате которой Мохамед Салах вышел с ним один на один. Сенегальца форвард перекинул, но Тиаго Силва успел выбить из пустых ворот медленно летящий мяч. А гол «Ливерпуля» пришел уже в следующей атаке. После подачи со штрафного маленький Садио Мане сделал скидку головой вдоль ворот. Передачу сенегальца замкнул Жоэль Матип, буквально вбежавший в ворота. Однако после просмотра повтора главный арбитр встречи Стюарт Атвелл разглядел офсайд у Вирджила ван Дейка, который не был пассивным: голландский защитник остановил Антонио Рюдигера и не дал немцу прервать подачу на Мане.

«Челси» решил не отставать от «Ливерпуля» и тут. На 78-й минуте матча Кай Хаверц ударом головой, казалось, открыл счет. Но судьи обнаружили положение вне игры у Тимо Вернера, с чьей подачи Хаверц и забил.

Havertz has the ball in the net but the flag is up!#EFL | #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/W91uTw2faB — Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 27, 2022

Матч никак не должен был заканчиваться без забитых мячей, но вратари были против. На 85-й минуте в сутолоке у ворот синих после углового футболисты «Ливерпуля» пытались внести мяч за линию, однако так и не прошили Менди. С ударом ван Дейка головой пятью минутами позже сенегалец тоже справился.

«Челси», как и «Ливерпуль», создал моментов не на один гол. Даже на 90+5-й минуте встречи синие могли отличиться. Ромелу Лукаку бил из вратарской по воротам Келлехера, но ирландец спас, успев сложиться и выбросить ногу в сторону. Командам пришлось уйти на дополнительное время.

По традиции «Челси» сильнее начал и третий тайм. После нескольких опасных атак Лукаку ворвался в штрафную, убрал защитника на замахе и точно пробил в ближний угол. Однако не в первый раз за матч гол отменили из-за офсайда. Плечо бельгийца оказалось чуть ближе ноги ван Дейка к воротам в момент передачи.

Во втором дополнительном тайме Хаверц оформил дубль по незасчитанным голам. Немец принял передачу с левого фланга в положении «вне игры».

Казалось, что тренеры и футболисты уже ничем не удивят зрителей до серии пенальти, но Тухель смог. Немецкий тренер заменил блистательно отыгравшего Менди на Кепу Ариссабалагу. В августе «Челси» смог завоевать Суперкубок УЕФА благодаря такой замене, а уже в этом розыгрыше Кубка лиги испанец выиграл для синих две серии 11-метровых — с «Астон Виллой» и «Саутгемптоном».

Серия пенальти удалась — 21 удар подряд без промаха. А ошибся появившийся на замену Кепа, запустивший мяч выше ворот.