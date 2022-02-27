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Четыре незасчитанных гола, замена вратаря под 11-метровые и промах Кепы. «Ливерпуль» в сумасшедшем финале выиграл Кубок лиги

«Ливерпуль» по пенальти победил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги
Леонид Александров
Корреспондент
«Ливерпуль» выиграл Кубок английской лиги.
Фото Reuters
120 минут космического футбола и невероятная серия пенальти — такое мы забудем еще не скоро.
Англия. Кубок лиги. Финал
27 февр, 19:30. Wembley (Лондон)
Челси
0:0
Ливерпуль
Серия пенальти
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Челси
Менди (Аррисабалага, 119) Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Аспиликуэта (Джеймс, 57) Канте Ковачич (Жоржиньо, 106) Чалоба Маунт (Лукаку, 73) Хаверц Пулишич (Вернер, 73)
Ливерпуль
Келлехер ван Дейк Робертсон Матип (Конате, 91) Александр-Арнолд Фабинью Кейта (Милнер, 81) Хендерсон (Эллиотт, 80) Диас (Ориги, 97) Мане (Диогу Жота, 81) Салах
Предупреждения
Ковачич 90’, Канте 99’, Хаверц 105’  -  Александр-Арнолд 105’
Судьи
Аттуэлл (Англия)

Несмотря на то что Кубок лиги считается лишь третьим по значимости турниром в Англии, «Челси» и «Ливерпуль» были серьезно настроены на завоевание титула.

Чего стоит только тренерское противостояние Юргена Клоппа и Томаса Тухеля. Тухель следовал по стопам Клоппа в «Майнце» и дортмундской «Боруссии». Сейчас оба работают в Англии и возглавляют одни из самых сильных команд Европы — «Ливерпуль» и «Челси».

Для таких больших специалистов не бывает неважных турниров.

«Через 20 лет, если вы хотите поговорить об этой команде... Я бы не удивился, если бы мы больше ничего не выиграли и люди сказали бы: «Да, они были хороши... Но они должны были выиграть больше. Поэтому мы должны попытаться взять еще несколько трофеев. Следующий шанс — и лучший шанс — представится в эти выходные», — сказал Клопп.

«Это большой вызов, яркое событие, и мы чувствуем, что готовы побороться. Мы хотим продолжить наш путь. И все-таки приятно встретиться с Юргеном в финале на «Уэмбли». Мы благодарны за такой шанс», — заявил Тухель.

Команды начали встречу без раскачки, будто это и не финал вовсе. Уже на 6-й минуте игры Кристиан Пулишич бил по воротам Куивина Келлехера с линии вратарской, но мяч прилетел прямо в ирландского вратаря «Ливерпуля».

Позже красные перехватили инициативу, но до 30-й минуты матча они не могли создать по-настоящему опасный момент. Именно на исходе получаса игры вратарю «Челси» Эдуару Менди пришлось вступить в игру. Сенегальский голкипер отбил удар Наби Кейта на ногу Садио Мане, а добивание партнера по сборной перевел на угловой.

Однако, несмотря на визуальное преимущество «Ливерпуля», моменты «Чесли» были опаснее. На последней минуте первого тайма синие убежали в контратаку, которую завершал Мэйсон Маунт. Англичанин с лета пробил из штрафной, но немного не попал в угол.

На вторую половину игры обе команды вышли с запредельным настроем. Маунт не реализовал очередной момент, выйдя один на один с Келлехером и пробив в штангу. С третьей попытки английский полузащитник тоже не смог отличиться — на сей раз его удар из пределов штрафной пришелся прямо во вратаря.

У «Ливерпуля» во втором тайме долго не получалось обострять. На помощь им пришел Менди. Вратарь «Челси» ошибся при выносе мяча и подарил красным опасную контратаку, в результате которой Мохамед Салах вышел с ним один на один. Сенегальца форвард перекинул, но Тиаго Силва успел выбить из пустых ворот медленно летящий мяч. А гол «Ливерпуля» пришел уже в следующей атаке. После подачи со штрафного маленький Садио Мане сделал скидку головой вдоль ворот. Передачу сенегальца замкнул Жоэль Матип, буквально вбежавший в ворота. Однако после просмотра повтора главный арбитр встречи Стюарт Атвелл разглядел офсайд у Вирджила ван Дейка, который не был пассивным: голландский защитник остановил Антонио Рюдигера и не дал немцу прервать подачу на Мане.

«Челси» решил не отставать от «Ливерпуля» и тут. На 78-й минуте матча Кай Хаверц ударом головой, казалось, открыл счет. Но судьи обнаружили положение вне игры у Тимо Вернера, с чьей подачи Хаверц и забил.

Матч никак не должен был заканчиваться без забитых мячей, но вратари были против. На 85-й минуте в сутолоке у ворот синих после углового футболисты «Ливерпуля» пытались внести мяч за линию, однако так и не прошили Менди. С ударом ван Дейка головой пятью минутами позже сенегалец тоже справился.

«Челси», как и «Ливерпуль», создал моментов не на один гол. Даже на 90+5-й минуте встречи синие могли отличиться. Ромелу Лукаку бил из вратарской по воротам Келлехера, но ирландец спас, успев сложиться и выбросить ногу в сторону. Командам пришлось уйти на дополнительное время.

По традиции «Челси» сильнее начал и третий тайм. После нескольких опасных атак Лукаку ворвался в штрафную, убрал защитника на замахе и точно пробил в ближний угол. Однако не в первый раз за матч гол отменили из-за офсайда. Плечо бельгийца оказалось чуть ближе ноги ван Дейка к воротам в момент передачи.

Во втором дополнительном тайме Хаверц оформил дубль по незасчитанным голам. Немец принял передачу с левого фланга в положении «вне игры».

Казалось, что тренеры и футболисты уже ничем не удивят зрителей до серии пенальти, но Тухель смог. Немецкий тренер заменил блистательно отыгравшего Менди на Кепу Ариссабалагу. В августе «Челси» смог завоевать Суперкубок УЕФА благодаря такой замене, а уже в этом розыгрыше Кубка лиги испанец выиграл для синих две серии 11-метровых — с «Астон Виллой» и «Саутгемптоном».

Серия пенальти удалась — 21 удар подряд без промаха. А ошибся появившийся на замену Кепа, запустивший мяч выше ворот.

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1.83

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17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 10
Ливерпуль 11
Матч завершен (ПЕН)

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 24 3 12 9 22-30 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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 2 : 0
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Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
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Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
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 - : -
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 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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