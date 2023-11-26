Тен Хаг продолжает ссориться с игроками «МЮ». Но он все делает правильно

В полку обиженных теперь Рафа Варан.

В «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне неимоверно токсичная атмосфера. Кажется, последний раз такое было при Моуринью в 2018-м, когда Жозе объявил Погба войну и лишился поддержки раздевалки. Вместе с тем упали и результаты.

Спустя пять лет новый тренер «МЮ» наступает на те же грабли. Daily Mail пишет, что к группе недовольных присоединился Рафаэль Варан, который огорчен малым игровым временем и выразил свое недовольство тренеру. Француз уже думает о возможном уходе из команды — руководство «Юнайтед» может продать его уже зимой.

Но в чем причина вечных конфликтов тен Хага с игроками? И виноват ли в них он сам?

Ссора с Роналду: тренер до последнего улаживал отношения, но Криштиану не принял новую роль

Придя в команду, голландец сразу начал с финального босса: несколько раз показательно оставил Роналду на скамейке, хотя свое решение тренер объяснял лишь тактическими идеями и плохой предсезонкой Криштиану. К слову, о предсезонке. По большому счету португалец ее пропустил: сначала из-за семейной трагедии (потерял новорожденного сына), а потом вместе с агентом планировал трансфер в другой клуб. Вероятно, ради игры в Лиге чемпионов. У Криштиану другая версия: руководство выдавливало его из клуба еще весной и не верило, что форвард пропускает предсезонку из-за семейных проблем. Подробности вы наверняка читали в том самом интервью Пирса Моргана.

Криштиану Роналду и Эрик тен Хаг. Фото Global Look Press

В любом случае тен Хаг сначала старался сгладить углы: уверял журналистов, что Роналду — важная часть команды, выпускал его против середняков АПЛ в старте и давал игровые минуты в Лиге Европы. Было видно, что физические кондиции 37-летнего форварда не дотягивали до основного состава, поэтому к решению тен Хага не было вопросов.

Но самому Криштиану такой подход не нравился. В октябре 2022-го Эрик оставил португальца в запасе на матч с «Манчестер Сити», который завершился со счетом 3:6. Тренер аргументировал решение уважением к «большой карьере Роналду». Но следующий тур португалец начал в старте против «Эвертона», которому тот забил первый и, как выяснилось позже, последний гол в АПЛ.

Но уже через тур произошел очередной скандал: Роналду просидел весь матч против «Тоттенхэма» на скамейке запасных и, не дожидаясь финального свистка, скрылся в подтрибунных помещениях. The Athletic утверждал, что Криштиану даже не заходил в раздевалку, несмотря на то что его партнеры победили.

Тен Хаг публично выразил обеспокоенность действиями Криша и даже отстранил его от игры с «Челси», но затем вернул в состав и вручил капитанскую повязку на матч против «Астон Виллы». А через неделю случилось то самое интервью Пирсу Моргану, после которого стало понятно — надо расставаться.

Во всей ситуации тен Хаг показал себя дипломатом, который показывал, что Роналду — лишь часть команды, но никак не ключевая ее часть. При этом тренер не мог бесцеремонно от него избавиться, сослав в дубль, — хотя очевидно, что структуре тен Хага такой игрок не шибко нужен. Голландец шел на компромисс, всячески задабривал Рона (капитанская повязка, возвращение в состав после скандала), но внутри Криштиану до сих пор уверен, что он самый лучший. Поэтому стратегию тен Хага он не принял.

Джейдон Санчо. Фото Global Look Press

Конфликт с Санчо: игрок считает, что его оклеветали

После трансфера в «МЮ» мы потеряли того яркого Джейдона, знакомого нам по «Боруссии». А ведь несколько лет назад ему пророчили «Золотой мяч» и звание одного из лучших игроков поколения. Но Джейдон выглядел блекло в дебютном сезоне, хотя это можно было списать на ужасную обстановку внутри команды, когда рушилось вообще все. Были надежды на союз с тен Хагом, однако 7+3 в 41 матче — не то, что мы ожидали увидеть в его исполнении.

Но после возвращения многомиллионный Джейдон не заискрил, а в начале текущего сезона и вовсе был отправлен в запас. Англичанин сыграл 76 минут в трех матчах, пока тот не поссорился с тен Хагом. На матч с «Арсеналом» Санчо вообще не попал в заявку, что Эрик объяснил плохими показателями футболиста на тренировках. Джейдона возмутила публичная критика, поэтому он в соцсетях опроверг слова тренера.

«Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны — на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, — долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!» — написал Джейдон.

Тен Хаг требовал от Санчо публичных извинений, но тот уже три месяца идет в отказ. ESPN утверждало, что в конце сентября к вингеру подошли его одноклубники, которые просили его помириться с тренером, но Санчо их не послушал.

Сейчас англичанин из-за мнимых убеждений убивает репутацию и карьеру. После таких выкрутасов многие топ-клубы дважды подумают о его приглашении, а тухлая статистика за «МЮ» (12+6 в 82 играх) и вовсе наталкивает на мысль, что Джейдон непригоден для больших дел за пределами бундеслиги.

Эрик тен Хаг. Фото AFP

Так виноват ли тренер?

Из публичной информации складывается впечатление, что Санчо просто неблагодарная личность. Пресса сообщала, что Джейдон в начале ноября впал в депрессию: переживал из-за пропуска ЧМ-2022 и неудачной игры за клуб. Поэтому он попросил тен Хага о внеплановом отпуске. Тренер согласился. Это учитывая, что состав не изобиловал вингерами высокого уровня: сырые Гарначо с Элангой, нестабильные Антони и Марсьяль. Приходилось даже выпускать Фернандеша на место Санчо.

Объяснения Джейдона в духе: «Из меня сделали козла отпущения» — странные. Зачем тен Хагу гнобить игрока при эпидемии травм и спаде конкурентов? Для самоудовлетворения?

По информации The Athletic, некоторые игроки потеряли веру в тен Хага и считают, что ситуацию с Джейдоном можно было решить иначе. Возможность и правда существовала, но тренер имел полное право выразить недовольство работой вингера. При этом Эрик сделал это весьма корректно, показывая, что он ждет от Санчо больше и не думает об исключении на постоянной основе. Многие обвиняют Тен Хага в авторитаризме, хотя раньше это было обычной тренерской практикой. До тех пор, пока футбол не превратился в шоу-бизнес, а каждый второй футболист не начал корчить из себя Бекхэма.

К хейту Тен Хага присоединились и фанаты «МЮ». Хотя еще два года назад они жаловались на Сульшера, при котором царила демократия и главенствовали футболисты — норвежец старался им не мешать и пресекал любые конфликты. Все кричали о недостатке дисциплины. Сейчас она появилась, но критики и здесь недовольны.

На выкрутасы Роналду и Санчо можно было и закрыть глаза, но только в случае их богоподобной игры. Однако первый еле волочил ноги по полю из-за проваленной предсезонки, а для второго результативное действие в матче АПЛ сродни Рождеству. Так зачем с ними церемониться? То же самое и с Вараном: он не новый Фердинанд или Видич, чтобы строить вокруг него оборону и со слезами ждать возвращения после очередной травмы.

Камбэком Санчо не решить проблемы с переполненным лазаретом и реализацией. Рэшфорд, который феерил в прошлом сезоне, травмирует ужасной реализацией. В матче с «Брайтоном» он нанес девять ударов по воротам (лучший результат команды с 2016-го), но ни один из них не воплотил в гол. Увы, тренер не может повлиять на данный аспект — об этом говорил даже Гвардиола.

Несколько недель назад уже упомянутый Рэшфорд загулял в ночном клубе и получил выговор от тренера — футболист признал ошибку, принес извинения, и все уладилось. Хотя Маркус мог апеллировать прекрасным сезоном-2022/23, когда в одиночку тащил команду. Поэтому проблема вовсе не в тяжелом характере тен Хага, который не умеет работать со звездами. Проблема в футболистах и их окружении, которое с подросткового возраста выбивает им солидные контракты, сватает с топ-клубами и внушает клиентам, что те самые лучшие на свете.

Точно так же проблемы тен Хага — тренера заключаются в другом: усиленный догматизм и нежелание перестраивать команду, ориентируясь на способности игроков. Но стремление наладить дисциплину внутри команды точно нельзя записать ему в минус.