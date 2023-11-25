Еще одна шахматная партия Гвардиолы и Клоппа. «Ливерпуль» уступил по всем показателям, но спасся

1:1 на «Этихаде».

Главную вывеску АПЛ этих выходных предвещал мини-скандал: игру поставили на 12:30 по местному времени. Учитывая, что футболисты недавно вернулись из сборных и провели недостаточно тренировочных сессий, то понять недовольство тренеров можно.

«Пожалуйста, не вините в этом «Манчестер Сити», мы не замешаны в этом. Мы разрушаем АПЛ, но, знаете, не в этом случае, ранний старт матча — не наша вина», — сказал Гвардиола перед матчем.

Перейдем к турнирному раскладу: «Сити» опять на вершине таблицы, а «Ливерпуль» настроился всерьез поучаствовать в чемпионской гонке. В прошлом туре мерсисайдцы буднично разгромили «Брентфорд», а вот команда Гвардиолы устроила мощную перестрелку с «Челси» (4:4). После такого результата ожидалось, что предстоящее «английское класико» получится малорезультативным.

Первый тайм: «Ливерпуль» играл рискованно, и Холанн наказал за это

В самом начале первого тайма «Сити» дал понять Клоппу, что первым номером «Ливерпулю» сыграть не дадут. Хозяева строили атаки через фланг Доку и комбинации с его участием. В основном бельгиец взламывал оборону через игру один в один, а не благодаря скоростным выпадам. Но по игре мерсисайдцев было понятно, что гости в своей тарелке: Алиссон до последнего заигрывал с прессингом «Сити», а Макаллистер опускался в опорную. Иногда выходило очень опасно: Джонс у вратарской отдал пас голкиперу, который чуть не перехватил Холанн.

На 15-й минуте Матип психанул и дотащил мяч до чужой трети. Камерунец отдал пас Салаху на фланг и открылся под навес в штрафной. Передача Мо дошла до высокорослого защитника, который мощно пробил в Эдерсона — бразильцу пришлось попотеть, чтобы удержать счет ничейным.

В основном «Сити» проверял «Ливерпуль» дальними ударами, но на 27-й минуте Холанн все-таки открыл счет. Алиссон неудачно ввел в игру мяч, который перехватил Аке — голландец в лучших традициях Лео Месси обыграл двух соперников и отдал на Эрлинга. Сделав несколько переступов, норвежец поразил дальний угол ворот. Игра пошла по сценарию «Сити», который включил привычный стиль максимального контроля и спокойно дотянул до перерыва, не форсируя события.

Второй тайм: «Сити» отправил еще один мяч в сетку, но в итоге устроился на ничью

Во второй половине игра чуть выровнялась: атака «Ливерпуля» включалась через угловые и контратаки. Центром притяжения был вовсе не Салах, а Нуньес. Уругваец смещался в полуфланги, откуда атаковал за счет построения комбинаций с партнерами.

«Сити» же играл очень осторожно. Реально опасная атака была проведена в начале тайма, когда Альварес после прострела промазал по воротам. На 68-й минуте в сетке ворот «Ливерпуля» оказался второй мяч — Альварес подал с углового. Алиссон сыграл на выходе, однако Аканджи подтолкнул бразильца, и тот выпустил мяч из рук. Рубен Диаш наказал за ошибку, но судья гол не засчитал, зафиксировав фол на вратаре.

На 80-й минуте «Ливерпуль» наконец наказал соперника. Началось все с атаки «Сити», которая завершилась опаснейшим ударом Холанна из вратарской. Алиссон спас и быстро ввел мяч в игру — гости выбежали в контратаку, которую завершил Александер-Арнолд, переместившийся на позицию центрального полузащитника. Англичанин получил мяч в чужой опорной, вбежал в штрафную и пробил в дальний угол.

«Сити» сразу оживился и вспомнил, что изначально команда вышла играть в футбол. Уже через минуту хозяева заработали опасный штрафной, но Альварес пробил в стенку. Вскоре на Доку очень жестко сфолили у границы штрафной площади: Матип въехал в голень Жереми, но судья простил камерунца и показал ему лишь желтую.

«Горожане» принялись перекатывать мяч с фланга на фланг в попытке найти брешь в защите «Ливерпуля», но тщетно. Не хватило даже восьми компенсированных минут. Когда прозвучал свисток, Гвардиола с Клоппом не выглядели расстроенным: ничья для таких мэтров воспринимается как положительный результат. «Ливерпуль» уступил по всем ключевым показателям — числу атак, ударов, владению. Но вновь доказал, что на поле не все решает статистика, и лучшая на данном отрезке команда при игре дома не может только за счет нее рассчитывать на три очка.