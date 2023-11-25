Еще одна шахматная партия Гвардиолы и Клоппа. «Ливерпуль» уступил по всем показателям, но спасся
Главную вывеску АПЛ этих выходных предвещал мини-скандал: игру поставили на 12:30 по местному времени. Учитывая, что футболисты недавно вернулись из сборных и провели недостаточно тренировочных сессий, то понять недовольство тренеров можно.
«Пожалуйста, не вините в этом «Манчестер Сити», мы не замешаны в этом. Мы разрушаем АПЛ, но, знаете, не в этом случае, ранний старт матча — не наша вина», — сказал Гвардиола перед матчем.
Перейдем к турнирному раскладу: «Сити» опять на вершине таблицы, а «Ливерпуль» настроился всерьез поучаствовать в чемпионской гонке. В прошлом туре мерсисайдцы буднично разгромили «Брентфорд», а вот команда Гвардиолы устроила мощную перестрелку с «Челси» (4:4). После такого результата ожидалось, что предстоящее «английское класико» получится малорезультативным.
Первый тайм: «Ливерпуль» играл рискованно, и Холанн наказал за это
В самом начале первого тайма «Сити» дал понять Клоппу, что первым номером «Ливерпулю» сыграть не дадут. Хозяева строили атаки через фланг Доку и комбинации с его участием. В основном бельгиец взламывал оборону через игру один в один, а не благодаря скоростным выпадам. Но по игре мерсисайдцев было понятно, что гости в своей тарелке: Алиссон до последнего заигрывал с прессингом «Сити», а Макаллистер опускался в опорную. Иногда выходило очень опасно: Джонс у вратарской отдал пас голкиперу, который чуть не перехватил Холанн.
На 15-й минуте Матип психанул и дотащил мяч до чужой трети. Камерунец отдал пас Салаху на фланг и открылся под навес в штрафной. Передача Мо дошла до высокорослого защитника, который мощно пробил в Эдерсона — бразильцу пришлось попотеть, чтобы удержать счет ничейным.
В основном «Сити» проверял «Ливерпуль» дальними ударами, но на 27-й минуте Холанн все-таки открыл счет. Алиссон неудачно ввел в игру мяч, который перехватил Аке — голландец в лучших традициях Лео Месси обыграл двух соперников и отдал на Эрлинга. Сделав несколько переступов, норвежец поразил дальний угол ворот. Игра пошла по сценарию «Сити», который включил привычный стиль максимального контроля и спокойно дотянул до перерыва, не форсируя события.
Второй тайм: «Сити» отправил еще один мяч в сетку, но в итоге устроился на ничью
Во второй половине игра чуть выровнялась: атака «Ливерпуля» включалась через угловые и контратаки. Центром притяжения был вовсе не Салах, а Нуньес. Уругваец смещался в полуфланги, откуда атаковал за счет построения комбинаций с партнерами.
«Сити» же играл очень осторожно. Реально опасная атака была проведена в начале тайма, когда Альварес после прострела промазал по воротам. На 68-й минуте в сетке ворот «Ливерпуля» оказался второй мяч — Альварес подал с углового. Алиссон сыграл на выходе, однако Аканджи подтолкнул бразильца, и тот выпустил мяч из рук. Рубен Диаш наказал за ошибку, но судья гол не засчитал, зафиксировав фол на вратаре.
На 80-й минуте «Ливерпуль» наконец наказал соперника. Началось все с атаки «Сити», которая завершилась опаснейшим ударом Холанна из вратарской. Алиссон спас и быстро ввел мяч в игру — гости выбежали в контратаку, которую завершил Александер-Арнолд, переместившийся на позицию центрального полузащитника. Англичанин получил мяч в чужой опорной, вбежал в штрафную и пробил в дальний угол.
«Сити» сразу оживился и вспомнил, что изначально команда вышла играть в футбол. Уже через минуту хозяева заработали опасный штрафной, но Альварес пробил в стенку. Вскоре на Доку очень жестко сфолили у границы штрафной площади: Матип въехал в голень Жереми, но судья простил камерунца и показал ему лишь желтую.
«Горожане» принялись перекатывать мяч с фланга на фланг в попытке найти брешь в защите «Ливерпуля», но тщетно. Не хватило даже восьми компенсированных минут. Когда прозвучал свисток, Гвардиола с Клоппом не выглядели расстроенным: ничья для таких мэтров воспринимается как положительный результат. «Ливерпуль» уступил по всем ключевым показателям — числу атак, ударов, владению. Но вновь доказал, что на поле не все решает статистика, и лучшая на данном отрезке команда при игре дома не может только за счет нее рассчитывать на три очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|13
|9
|2
|2
|33-13
|29
|
2
|Ливерпуль
|13
|8
|4
|1
|28-11
|28
|
3
|Арсенал
|12
|8
|3
|1
|26-10
|27
|
4
|Тоттенхэм
|12
|8
|2
|2
|24-15
|26
|
5
|Астон Вилла
|12
|8
|1
|3
|29-17
|25
|
6
|МЮ
|12
|7
|0
|5
|13-16
|21
|
7
|Ньюкасл
|12
|6
|2
|4
|27-13
|20
|
8
|Брайтон
|12
|5
|4
|3
|25-21
|19
|
9
|Вест Хэм
|12
|5
|2
|5
|21-22
|17
|
10
|Челси
|12
|4
|4
|4
|21-16
|16
|
11
|Брентфорд
|12
|4
|4
|4
|19-17
|16
|
12
|Вулверхэмптон
|12
|4
|3
|5
|16-20
|15
|
13
|Кр. Пэлас
|12
|4
|3
|5
|12-16
|15
|
14
|Нот. Форест
|12
|3
|4
|5
|14-18
|13
|
15
|Фулхэм
|12
|3
|3
|6
|10-20
|12
|
16
|Борнмут
|12
|2
|3
|7
|11-27
|9
|
17
|Лутон Таун
|12
|1
|3
|8
|10-22
|6
|
18
|Шеффилд Юн.
|12
|1
|2
|9
|10-31
|5
|
19
|Эвертон
|12
|4
|2
|6
|14-17
|4
|
20
|Бернли
|12
|1
|1
|10
|9-30
|4
|25.11
|15:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|1 : 1
|25.11
|18:00
|
Бернли – Вест Хэм
|- : -
|25.11
|18:00
|
Лутон Таун – Кр. Пэлас
|- : -
|25.11
|18:00
|
Ньюкасл – Челси
|- : -
|25.11
|18:00
|
Нот. Форест – Брайтон
|- : -
|25.11
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Борнмут
|- : -
|25.11
|20:00
|
Брентфорд – Арсенал
|- : -
|26.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|26.11
|19:30
|
Эвертон – МЮ
|- : -
|27.11
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|8
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Жереми Доку
Манчестер Сити
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|12
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|11
|1
|4
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|11
|1
|2