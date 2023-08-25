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«Челси» потратил миллиард евро на трансферы, но обошел финансовый фейр-плей. Как ему это удалось?

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Футболисты Мойсес Кайседо и Ромео Лавиа
Мойсес Кайседо и Ромео Лавиа.
Американский владелец клуба Тодд Боэли придумал хитрую стратегию.

Учитывая энтузиазм и финансовые возможности клубов из Саудовской Аравии этим летом, справедливо было ждать рекордных трансферов от самых могущественных представителей про-лиги. Однако в конце лета — за полторы недели до закрытия дозаявочного окна в большинстве европейских чемпионатов — в десятке крупнейших сделок лишь одна заключена арабами. Переход Неймара из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль», по данным Transfermarkt, обошелся последним в 90 миллионов евро, но занимает в трансферном хит-параде лишь пятое-шестое место (за такую же сумму «Сити» приобрел у «Лейпцига» Йошко Гвардиола).

Помимо «горожан» еще шесть наиболее «мясистых» покупок совершили клубы АПЛ. Причем «МЮ» и «Арсенал» отметились в рейтинге дважды. Манкунианцы за 75 миллионов евро приобрели Расмуса Хойлунда и вложили 64,2 миллиона в Мэйсона Маунта. Лондонцы заплатили 75 миллионов за Кая Хаверца, а еще сделали Деклана Райса самым дорогим англичанином в истории — за счет владельцев «Вест Хэма» упали 122 миллиона евро.

Тем не менее все эти трансферы накрыла тень сделки между «Брайтоном» и «Челси» по Мойзесу Кайседо. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что клубы ударили по рукам, сойдясь на 133 миллионах евро — увесистая сумма сформировалась из стоимости эквадорца и гарантированных бонусов. Плюс ко всему история перехода получилась максимально джентльменской: опорник отказался от лучших условий в «Ливерпуле», потому что уже дал слово присоединиться к лондонцам.

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Безумие, но дорогостоящей покупкой Кайседо синие не ограничились и спустя несколько дней объявили о приобретении Ромео Лавиа из «Саутгемптона». Бельгиец обошелся «Челси» в 62,1 миллиона евро, а общая сумма летних трат лондонского клуба выросла до 385,1 миллиона. Если сложить ее с той, что была выделена Тоддом Боэли в предыдущие два трансферных окна, то впечатлить получится даже Романа Абрамовича. При российском владельце миллиард был потрачен только на его десятый год в клубе. Конечно, нужно учесть инфляцию, и все-таки сравнение по-своему впечатляет.

Футболист Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо.
Фото Reuters

«Челси» потратил миллиард, но почти не несет убытков

С Боэли «Челси» стал самым агрессивным игроком на трансферном рынке. Синие уже приобрели 24 футболиста (25-м был арендованный за 11 миллионов евро Феликс) на сумму в 996 миллионов евро, а этим летом с высокой вероятностью совершат еще несколько покупок. По данным СМИ, лондонцы активируют отступные в размере 35 миллионов евро за Майкла Олисе из «Кристал Пэлас» и заплатят еще 16 миллионов за сербского вратаря «Нью-Инглэнд» Джордже Петровича. Таким образом, рубеж в миллиард евро будет преодолен.

Изначально тактика Боули покупать много и дорого не удивляла. Американец воспользовался классическим приемом футбольных боссов — грубо инвестировал, чтобы получить лояльность болельщиков и выветрить воспоминания об эре Абрамовича, начав собственную. Однако повторение истории зимой и нынешним летом больше было похоже на истерию на фоне кошмарных результатов. В АПЛ клуб стал только 12-м — слабейшее выступление с сезона-1993/94 (тогда финишировал 14-й). По факту же провальный год почти не повлиял на планы Боэли и консорциума BlueCo, которые пришли в «Челси» с очень хитрой стратегией.

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Сложно не заметить, что подавляющее большинство контрактов с новичками лондонцы заключили на срок от шести до восьми лет. Причем самые продолжительные — до 2031 года — были оформлены с наиболее дорогостоящими футболистами — Михаилом Мудриком (70 миллионов евро), Энцо Фернандесом (121), Мойзесом Кайседо (133) и Николасом Джексоном (в данном случае лишь 37 миллионов). Еще семь игроков подписали 7-летние соглашения, четверо — 6-летние. Натуральная аномалия.

Однако настолько длительное сотрудничество было предложено игрокам не для того, чтобы удержать их клубе на протяжении большей части карьеры, а ради соблюдения правила финансового фейр-плей. Все уперлось в отчетность, по которой за последние три года убыток не должен превысить 30 миллионов евро (с сезона-2023/24 — 90 млн евро). Но у «Челси» пока с этим полный порядок — по итогам 2023 года клуб, несмотря на значительные траты, готовится зафиксировать минимальные убытки. Как это возможно?

Понятнее станет на конкретном примере. Мудрик обошелся синим в 70 миллионов евро, подписав контракт на восемь лет. Выходит, затраты на украинца будут поделены на восемь частей, а трансферный сбор составит всего 8,75 миллиона евро — именно эта цифра попадет в ежегодный финансовый отчет. Та же ситуация с другими футболистами в зависимости от срока контракта — если соглашение пятилетнее, то сумма раздробится на пять и т.д.

Почти безостановочная работа «Челси» на трансферном рынке привела к тому, что каждый следующий год клуб начнет с дефицитом более 150 миллионов евро. Чтобы избежать проблем в АПЛ и в турнирах под патронажем УЕФА, синим позднее неизбежно придется продавать. Этим летом благодаря переходам Хаверца, Ковачича, Кулибали и еще пятерых игроков лондонцы заработали 254,9 миллиона евро (ослабив зарплатную ведомость). Причем по правилам большая часть этой суммы сразу попадет в финансовую отчетность, что поможет синим добиться минимальных убытков.

В этом смысле самая выгодная сделка — уход Маунта в «МЮ» за 64,2 миллиона евро. Так как Мэйсон — воспитанник, заработанные на его продаже средства будут полностью отражены в финансовой отчетности. По этой же причине на «Стэмфорд Бридж» уже сейчас задумались о судьбе еще одного выходца академии — Конора Галлахера.

Для сравнения: Хаверц, отправленный в «Арсенал» за 75 миллионов, принес лишь 43 миллиона прибыли. Контракт немца с «Челси» действовал еще два года, в каждом из которых он создавал убыток в 16 миллионов. Это 32 миллиона за два сезона. Они-то и были покрыты из суммы трансфера.

Тодд Боэли
Тодд Боэли.
Фото Reuters

Следующее лето будет для «Челси» тяжелым. Придется вписываться в фейр-плей для УЕФА

В это межсезонье Боэли разгулялся в том числе из-за отсутствия еврокубков. «Челси» не пробился даже в Лигу конференций, поэтому не отчитывался о тратах перед УЕФА, который ужесточил правила амортизации контрактов. В то время как в Англии разрешено амортизировать расходы на 8-летние и даже 10-летние контракты, Европейский футбольный союз ограничился пятью годами. То есть выплату 133 миллионов за Кайседо в финансовой отчетности для участия в евротурнирах придется уместить в пятилетний срок, а не в восьмилетний.

После жалоб на хитреца Боэли со стороны владельцев других клубов АПЛ задумалось и руководство английской премьер-лиги. Бывший председатель «Кристал Пэлас» Саймон Джордан заявил, что принятие новых правил практически неизбежно. А это значит, что «Челси» в какой-то момент придется строже отнестись к тратам и задуматься над продажами.

Правда, клуб изначально был к этому готов. Синие подписывают исключительно молодых футболистов и отказываются от старичков вроде Аспиликуэты. В команде осталось всего три игрока старше 28 лет: ненужный Лукаку, неизвестный вратарь Беттинелли и Тиагу Силва, у которого остался год по контракту — продать за дорого его уже не получится. Боссам синих сейчас нужны активы, которые в идеальном будущем принесут прибыль. Или хотя бы не уйдут со значительным минусом для бюджета.

Футбол
ФК Челси
Тодд Боэли
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 И В Н П +/- О
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 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
2
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4
 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
5
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
6
 Вест Хэм 2 1 1 0 4-2 4
7
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
8
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
9
 Кр. Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
10
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
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 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
12
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
13
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
14
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15
 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16
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 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
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 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
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