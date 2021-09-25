«Сити» взял у «Челси» реванш за поражение в финале ЛЧ. Команда Тухеля была совершенно неубедительна
Чемпионат Англии. Премьер-лига
6-й тур
«Челси» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:0)
Гол: Габриэл Жезус, 53.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс (Тиагу Силва, 29), Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 76), Канте (Хаверц, 60), Лукаку, Вернер.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне (Махрез, 81), Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Фернандинью, 87), Габриэл Жезус, Фоден (Стерлинг, 87).
Предупреждения: Ляпорт, 65. Алонсо, 77. Кристенсен, 78. Рюдигер, 84. Рубен Диаш, 90+6.
Судья: Оливер (Англия).
25 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
Стартовые планы
Главный тренер «Челси» Томас Тухель избрал оборонительный подход и вышел не с привычной схемой 3-4-2-1, а с более осторожной 3-5-2. Нголо Канте сформировал тройку в полузащите с Жоржиньо и Матео Ковачичем. В прессинге француз иногда выдвигался в переднюю линию. Тимо Вернер составил дуэт нападающих с Ромелу Лукаку и стал активно прессинговать Рубена Диаша на мяче.
Пеп Гвардиола выбрал классические для себя 4-3-3 с ложной «девяткой». Габриэл Жезус уже привычно действовал справа в атаке, а Фил Фоден занял место в центре нападения.
Team news is in! ?— Manchester City (@ManCity) September 25, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Foden, Jesus, Grealish.
SUBS | Steffen, Stones, Ake, Sterling, Torres, Fernandinho, Mahrez, Palmer, Lavia.
? @HaysWorldwide
? #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM pic.twitter.com/kgKxZe2Qxu
Up the Chels! ? @ParimatchGlobal | #CHEMCI pic.twitter.com/Rb58LZTUv8— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 25, 2021
Осторожность прежде всего
Матч начался как осторожная тактическая битва. «Сити» сразу забрал себе владение — более 60% за первые 10 минут. «Челси» не удавалось перейти на половину поля соперника в позиционной атаке. К 24-й минуте владение гостей увеличилось до 71 процента. Однако у «Сити» не получалось доставлять мяч в штрафную на постоянной основе, а «Челси» дошел до чужих ворот лишь однажды — Вернер в редкой контратаке прострелил, но Канселу помешал пробить Лукаку.
Всего по одному удару за 26 минут — «Челси» оборонялся глубоко. В то же время синим не удавалось организовывать ответные выпады. Вынужденная замена Риса Джеймса в середине первого тайма еще более ограничила атакующий потенциал «Челси». Правым вингбеком стал Сесар Аспиликуэта, и это уменьшило динамику в атаках хозяев.
За первые 33 минуты «Сити» подал семь угловых — показатель того, как заканчивались атаки «МС». Эдуару Менди не приходилось спасать свою команду — первый удар из штрафной гости нанесли лишь на 40-й минуте. И то Жезус пробил мимо ворот.
По итогам первого тайма «Челси» владел мячом всего 33 процента времени. Тухель хотел сыграть осторожно, но не смог организовать достойную контригру.
FOCUS IS ?— Manchester City (@ManCity) September 25, 2021
? 0-1 ? #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM pic.twitter.com/hmXOYhDbM1
Когда Жезус полезнее Лукаку
На 53-й минуте «Сити» все же забил, додавив соперника. Гости решили разыграть свой десятый в матче угловой. Канселу остался совсем один в опорной зоне соперников — «Челси» почти всей командой закопался в штрафную. Удар португальца попытался заблокировать Лукаку, но мяч прилетел к Жезусу. Бразилец двумя движениями вышел на ударную позицию в штрафной площади и нанес удар сквозь синее море ног. Рикошет от Жоржиньо — и мяч в воротах.
Отставание в счете заставило Тухеля вносить изменения, и немец выпустил автора победного гола в майском финале Лиги чемпионов Кая Хаверца вместо Канте. Схема сменилась на 3-4-3. Немец тут же создал голевой момент, выведя Лукаку на пустые ворота, но все испортил офсайд.
Игра раскрылась, стали появляться свободные пространства. «Челси» пробовал встречать соперника высоко — но тройка форвардов уходила вперед без поддержки. Из-за этого образовывались большие дыры между линиями. Синие не находили сил для плотного давления и позволяли «Сити» катать мяч. Бернарду Силва очень мобильно двигался в центре и хорошо справлялся с давлением на дриблинге. Даже в концовке матча португалец отработал до своего углового флажка и выбил мяч. А его команда тем временем организовала еще один голевой момент со стандарта — после подачи со штрафного простил соперника Эмерик Ляпорт.
A fine display! ?— Manchester City (@ManCity) September 25, 2021
? 0-1 ? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/zZ2GKKX3lQ
«Сити» во втором тайме наиграл на второй гол больше, чем «Челси» — на ничейный результат. «У нас нет игрока, который способен забить 25 мячей за сезон», — сказал Гвардиола перед матчем, намекая на отсутствие в его команде футболиста наподобие Лукаку. Но и так «МС» доминировал как в осторожной тактической игре, так и в более открытом футболе в концовке. А «Челси» с убийственным Лукаку впереди набрал лишь 0,19 xG и заслуженно уступил.
Методология
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