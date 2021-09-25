«Сити» взял у «Челси» реванш за поражение в финале ЛЧ. Команда Тухеля была совершенно неубедительна

Гвардиола снова на коне.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

6-й тур

«Челси» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:0)

Гол: Габриэл Жезус, 53.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс (Тиагу Силва, 29), Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 76), Канте (Хаверц, 60), Лукаку, Вернер.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Де Брейне (Махрез, 81), Бернарду Силва, Эрнандес, Грилиш (Фернандинью, 87), Габриэл Жезус, Фоден (Стерлинг, 87).

Предупреждения: Ляпорт, 65. Алонсо, 77. Кристенсен, 78. Рюдигер, 84. Рубен Диаш, 90+6.

Судья: Оливер (Англия).

25 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

Стартовые планы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель избрал оборонительный подход и вышел не с привычной схемой 3-4-2-1, а с более осторожной 3-5-2. Нголо Канте сформировал тройку в полузащите с Жоржиньо и Матео Ковачичем. В прессинге француз иногда выдвигался в переднюю линию. Тимо Вернер составил дуэт нападающих с Ромелу Лукаку и стал активно прессинговать Рубена Диаша на мяче.

Пеп Гвардиола выбрал классические для себя 4-3-3 с ложной «девяткой». Габриэл Жезус уже привычно действовал справа в атаке, а Фил Фоден занял место в центре нападения.

Осторожность прежде всего

Матч начался как осторожная тактическая битва. «Сити» сразу забрал себе владение — более 60% за первые 10 минут. «Челси» не удавалось перейти на половину поля соперника в позиционной атаке. К 24-й минуте владение гостей увеличилось до 71 процента. Однако у «Сити» не получалось доставлять мяч в штрафную на постоянной основе, а «Челси» дошел до чужих ворот лишь однажды — Вернер в редкой контратаке прострелил, но Канселу помешал пробить Лукаку.

Всего по одному удару за 26 минут — «Челси» оборонялся глубоко. В то же время синим не удавалось организовывать ответные выпады. Вынужденная замена Риса Джеймса в середине первого тайма еще более ограничила атакующий потенциал «Челси». Правым вингбеком стал Сесар Аспиликуэта, и это уменьшило динамику в атаках хозяев.

За первые 33 минуты «Сити» подал семь угловых — показатель того, как заканчивались атаки «МС». Эдуару Менди не приходилось спасать свою команду — первый удар из штрафной гости нанесли лишь на 40-й минуте. И то Жезус пробил мимо ворот.

По итогам первого тайма «Челси» владел мячом всего 33 процента времени. Тухель хотел сыграть осторожно, но не смог организовать достойную контригру.

Когда Жезус полезнее Лукаку

На 53-й минуте «Сити» все же забил, додавив соперника. Гости решили разыграть свой десятый в матче угловой. Канселу остался совсем один в опорной зоне соперников — «Челси» почти всей командой закопался в штрафную. Удар португальца попытался заблокировать Лукаку, но мяч прилетел к Жезусу. Бразилец двумя движениями вышел на ударную позицию в штрафной площади и нанес удар сквозь синее море ног. Рикошет от Жоржиньо — и мяч в воротах.

Отставание в счете заставило Тухеля вносить изменения, и немец выпустил автора победного гола в майском финале Лиги чемпионов Кая Хаверца вместо Канте. Схема сменилась на 3-4-3. Немец тут же создал голевой момент, выведя Лукаку на пустые ворота, но все испортил офсайд.

Игра раскрылась, стали появляться свободные пространства. «Челси» пробовал встречать соперника высоко — но тройка форвардов уходила вперед без поддержки. Из-за этого образовывались большие дыры между линиями. Синие не находили сил для плотного давления и позволяли «Сити» катать мяч. Бернарду Силва очень мобильно двигался в центре и хорошо справлялся с давлением на дриблинге. Даже в концовке матча португалец отработал до своего углового флажка и выбил мяч. А его команда тем временем организовала еще один голевой момент со стандарта — после подачи со штрафного простил соперника Эмерик Ляпорт.

«Сити» во втором тайме наиграл на второй гол больше, чем «Челси» — на ничейный результат. «У нас нет игрока, который способен забить 25 мячей за сезон», — сказал Гвардиола перед матчем, намекая на отсутствие в его команде футболиста наподобие Лукаку. Но и так «МС» доминировал как в осторожной тактической игре, так и в более открытом футболе в концовке. А «Челси» с убийственным Лукаку впереди набрал лишь 0,19 xG и заслуженно уступил.