Чемпионат Англии: расписание матчей 6-го тура
25 сентября, суббота
«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». 14:30
«Челси» — «Манчестер Сити». 14:30
«Брентфорд» — «Ливерпуль». 19:30
26 сентября, воскресенье
«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон». 16:00
«Арсенал» — «Тоттенхэм». 18:30
27 сентября, понедельник
«Кристал Пэлас» — «Брайтон». 22:00
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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